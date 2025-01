Daniella Campos arremete contra Daniela Aránguiz: “Por mujeres como tú, hoy día no se les cree a las víctimas”

Daniella Campos ha expresado su descontento de manera contundente hacia Daniela Aránguiz, tras las recientes declaraciones de esta última sobre su exesposo y padre de sus hijos, Jorge Valdivia. La actual panelista del programa “Zona de Estrellas” reaccionó después de escuchar las afirmaciones de Aránguiz en el podcast “No me encasilles”, donde la exintegrante de Mekano hizo serias acusaciones sobre su expareja, alegando haber sufrido violencia durante su relación.



Declaraciones de Daniela Aránguiz

En el mencionado podcast, Aránguiz expresó: “Una de las cosas de las que me arrepiento es de todas las hue… que hablé de mi exmarido. Me arrepiento porque en ese momento lo hice de impulsiva, de despechada, por rabia”. La exMekano continuó reflexionando sobre su comportamiento, indicando que “hay veces en que se te sale de las manos. Cuando tú eres impulsiva, fuego, te hierve y lanzas”.

Situación actual de Jorge Valdivia

Es importante mencionar que Jorge Valdivia se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario nocturno en la residencia de Aránguiz, tras enfrentar dos acusaciones de violación.

Reacción de Daniella Campos

Daniella Campos, en su intervención en “Zona de Estrellas”, utilizó el espacio para criticar las declaraciones de Aránguiz. Comenzó su descargo afirmando: “A mí me ofende, a mí me afecta y a mí me violenta que una mujer vaya a acusar a su exmarido a la tele, de violencia económica, de violencia física, de que la maltrató de todas las formas que podía hacer con ella, después venga a decir que eso es mentira”.

Campos continuó su crítica, señalando que “me afecta a mí como víctima, porque por mujeres como tú nosotras hemos perdido la credibilidad”. En un tono más fuerte, recriminó a Aránguiz, afirmando: “Por mujeres como tú, hoy día no se les cree a las víctimas. Por mujeres como tú, mentirosa”.

Finalmente, Daniella Campos cerró su intervención con un mensaje directo a Aránguiz, expresando: “Por mujeres como tú, que no eres capaz de asumir nada en tu vida realmente. Yo no solamente no te creo, ¡me das pena, Daniela Aránguiz, mucha pena!”.