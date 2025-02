Denisse Campos formalizada por amenazas en bar: su hermana Daniella expresa preocupación y sorpresa ante su comportamiento

La mañana de este miércoles, Denisse Campos, hermana de Daniella Campos, fue formalizada por el delito de amenazas simples y daños en un bar de Viña del Mar, lo que resultó en una prohibición de acercarse a la víctima y al establecimiento.

Incidente en el bar

El altercado que llevó a la formalización de Denisse Campos ha sido objeto de atención mediática, especialmente tras la difusión de varios videos en redes sociales que muestran su reacción en el bar. En estos videos, se observa a la ex candidata a concejal por Valparaíso gritando, insultando e incluso escupiendo a los empleados del local.

Reacción de Daniella Campos

Daniella Campos, quien es panelista del programa “Zona de Estrellas”, se pronunció sobre el comportamiento de su hermana. En el programa, expresó su sorpresa ante la actitud de Denisse, afirmando que “no la reconoce”.

Emocionada, Daniella comentó: “Quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchísimos años y verla en esas condiciones, no reconozco ni siquiera su voz”. Además, manifestó su tristeza y angustia al ver a su hermana en esa situación: “Es tremendamente triste, es fuerte. Me embargó la pena y la angustia de no poder hacer nada”.

Daniella también se refirió al impacto que le causó la imagen de su hermana, indicando: “Me impactó mucho la voz, no reconocer en una imagen a la que fue mi hermana, porque de mi hermana poco queda en esa imagen”.

Preocupación familiar

La panelista de “Zona de Estrellas” no consideró extraño el comportamiento de Denisse, afirmando: “Lo que vieron en pantalla yo lo vi muchas veces. Esto es como un cáncer, una enfermedad que enferma a todos de a poco. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mis primos y mis sobrinos, están todos muy preocupados”.

A pesar de la situación, Daniella abogó en defensa de su hermana, afirmando: “Mi hermana no es mala, está enferma”.

Imágenes del incidente

Se han compartido imágenes del incidente en el bar de Viña del Mar, donde se puede ver a Denisse Campos en el momento del altercado.

Denisse Campos en bar de Viña del Mar

pic.twitter.com/ue5klp1vNi

— riveross (@riverosdevia) February 12, 2025

Este evento ha generado una gran preocupación en la familia Campos, quienes están lidiando con las consecuencias de la situación.