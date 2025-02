Daniella Campos se pronuncia sobre la polémica de su hermana Denisse tras agresión en bar

Pese a un distanciamiento de más de 20 años, Daniella Campos se pronunció sobre la reciente controversia que rodea a su hermana gemela, Denisse Campos, quien fue formalizada el miércoles por delitos de “amenazas simples y daños” tras agredir a una garzona en un bar de Viña del Mar. La exmodelo, que actualmente es panelista del programa ‘Zona de Estrellas’, utilizó su plataforma para expresar su preocupación por la situación de su hermana. “Estoy tremendamente afectada. Estoy triste. No reconozco a mi hermana ahí”, comentó en relación al video que documentó la agresión.

El contexto de la polémica

Durante la década de los 90, las ‘hermanas Campos’ se convirtieron en un símbolo del espectáculo nacional en Chile. Sin embargo, desde hace más de 20 años, ambas han mantenido un distanciamiento significativo y no se comunican de manera directa. A pesar de esta separación, Daniella ha intentado ayudar a Denisse en múltiples ocasiones. “Cuando volví a Chile traté mucho, pero con una persona que es adulta no se puede hacer mucho más si no quiere recibir la ayuda”, expresó Daniella, reflejando su frustración ante la situación.

La enfermedad y el distanciamiento

Daniella también abordó el tema de la salud mental de su hermana, comparando su situación con una enfermedad grave. “Yo lo veo como un cáncer. Cuando se enferma alguien de cáncer, la enfermedad y todo lo que conlleva, afecta a toda la familia”, afirmó, sugiriendo que el problema de Denisse tiene repercusiones más amplias que solo su vida personal. Además, Daniella reveló que el quiebre en su relación se debió a su esfuerzo por ayudar a su hermana a lo largo de los años. “Muchos años estuve ahí para ella y esa es la verdadera razón por la cual no estamos juntas”, explicó.

Reflexiones sobre su hermana

En sus declaraciones, Daniella enfatizó que su hermana no es una mala persona, sino que está lidiando con problemas que la han cambiado. “Es una persona que está enferma, no es una mala persona. No la reconozco, la voz de esa persona no es el recuerdo que yo tengo de mi hermana”, concluyó, dejando claro que su percepción de Denisse ha cambiado drásticamente debido a las circunstancias actuales.