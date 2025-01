Darío Benedetto cerca de un nuevo destino tras su paso por el fútbol mexicano

El futuro de Darío Benedetto se encuentra en un momento decisivo, ya que el delantero argentino, tras una serie de altibajos en su carrera, está cerca de un nuevo cambio de equipo. Después de haber sido un destacado goleador en Sudamérica, su trayectoria ha tomado un rumbo inesperado. Tras su exitoso paso por Boca Juniors, donde se consolidó como un ícono, Benedetto optó por probar suerte en Europa. Su experiencia en el Olympique de Marsella y posteriormente en el Elche fue breve y no tan fructífera como se esperaba, lo que lo llevó a regresar a Boca, donde su rendimiento no cumplió con las expectativas, generando un distanciamiento con los aficionados.

En julio de 2024, Darío Benedetto decidió dejar el Xeneize y regresar al fútbol mexicano, donde había tenido sus inicios. Se unió a los Gallos Blancos de Querétaro, pero su paso por el club fue decepcionante, ya que solo participó en 8 partidos sin lograr marcar ningún gol. Esta situación lo ha llevado a estar en la búsqueda de un nuevo equipo.

En el año 2024, Benedetto solo logró anotar un gol, en un partido contra Tigre mientras jugaba para Boca. Recientemente, se ha informado que el club Olimpia de Paraguay está interesado en fichar al exgoleador de Boca. Según el periodista paraguayo Arturo Rubin, en su cuenta de X (anteriormente Twitter), se mencionó que “restan detalles” para que Benedetto se desvincule de Querétaro y se una al plantel del Decano, donde sería dirigido por el exjugador de Boca, Martín Palermo.

Si se concreta el traspaso, Darío Benedetto se convertiría en el décimo equipo en su carrera, sumándose a una lista que incluye a Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Xolos de Tijuana, América de México, Boca Juniors, Olympique de Marsella, Elche y Querétaro. A lo largo de su carrera, Benedetto ha anotado un total de 166 goles en 479 partidos disputados con todos sus clubes.

Por otro lado, la vida personal de Darío Benedetto ha estado marcada por la controversia tras su separación de su exesposa, Noelia Pons, con quien tiene dos hijos, Helena y Felipe. Recientemente, Pons ha hecho declaraciones en redes sociales, donde ha denunciado que el jugador no se hace cargo de la paternidad. En una de sus publicaciones, expresó: “Ahora el favor de abrir mi casa para que vengan a buscar algo, un día que estoy sola, sin niños, porque mi mamá me ayuda, se pone en la balanza de hacerse cargo de la paternidad. Yo no entrego un traje, no cuidan a sus hijos. Qué balanza rara.” Hasta el momento, Benedetto no ha respondido públicamente a estas acusaciones.