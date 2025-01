Darynka Marcić se consolida como la favorita de Año Nuevo en Mega, ¿qué la hace especial?

La periodista de Mega, Darynka Marcić, ha ganado notoriedad tras sus despachos de Año Nuevo, convirtiéndose en un fenómeno viral. Su entusiasmo y carisma han resonado con los televidentes, lo que la ha llevado a ser una figura destacada en la pantalla chica. En la celebración de la llegada del 2025, el canal de Vicuña Mackenna volvió a confiar en ella, consolidando su estatus como la “regalona” de las redes sociales.

El ascenso de Darynka Marcić en las celebraciones de Año Nuevo

Desde su primera aparición en la bienvenida de 2023, Darynka Marcić ha capturado la atención del público. Su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia la han convertido en un símbolo de las celebraciones de Año Nuevo. En 2023, sus despachos se volvieron virales, y su entusiasmo fue el principal atractivo que llevó a muchos a sintonizar Mega para disfrutar de su cobertura.

La conexión con el público y el impacto en redes sociales

La periodista ha logrado establecer una conexión especial con los televidentes, quienes no dudan en expresar su aprecio a través de las redes sociales. Comentarios como “Qué agradable sujeta“, “esta mujer ya es clásico de año nuevo“, y “Darynka Marcić es la reina de las fiestas de año nuevo” son solo algunos de los elogios que ha recibido. Además, se ha convertido en un fenómeno en plataformas como Twitter, donde los usuarios comparten publicaciones que la destacan, como la que dice: “Dale like a esta Darynka Marcić, patrona de año nuevo, para que no te falte suerte este 2025“.

La cobertura del Año Nuevo 2025

En la bienvenida al 2025, Darynka Marcić volvió a ser la protagonista de la noche. Desde Valparaíso, realizó nuevos despachos que incluyeron entrevistas, humor y un dinamismo que mantuvo a la audiencia entretenida. Su estilo característico y su energía contagiosa fueron nuevamente elogiados por los televidentes, quienes esperaban con ansias su participación en la celebración.

La tarotista y la relación de La Fiera con Felipe Kast

Durante su cobertura, Darynka Marcić también abordó temas de interés, como la relación de La Fiera con Felipe Kast, donde se mencionó la posibilidad de un “fantasma de otro misterioso amor” en medio de la conversación. Este tipo de análisis ha añadido un elemento de intriga a sus despachos, atrayendo aún más la atención del público.

La combinación de su carisma, su capacidad para entretener y su conexión con los televidentes ha hecho de Darynka Marcić una figura indispensable en las celebraciones de Año Nuevo en la televisión chilena.