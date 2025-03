David Bowie: el arte como motor de su reinvención musical y legado visual

David Bowie, reconocido por su capacidad para reinventarse musicalmente, no solo dejó un legado monumental en el ámbito de la música. Su pasión por el arte y su particular interés en la pintura jugaron un papel fundamental en la construcción de su identidad artística. Antes de convertirse en el camaleón musical que rompió barreras de género, Bowie encontró una fuente de inspiración constante que influyó tanto en su estilo como en sus composiciones, según informó Far Out.

Los inicios artísticos de Bowie

La semilla de su creatividad se plantó en sus primeros años, cuando se formó en la Escuela de Arte Bromley, ubicada en el sureste de Londres. Allí comenzó a explorar de manera formal su interés por las artes visuales. Sin embargo, lejos de ser un mero pasatiempo, la pintura fue, según Bowie, una forma de expresar su visión artística a través de los lienzos, lo que complementó y enriqueció su proceso musical. En sus propias palabras, “La creación limitaba la música; crear era un acto integral, entrelazaban”.

La fusión de la música y la pintura

Uno de los ejemplos más evidentes de esta relación se observa en el autorretrato que pintó para la portada de su álbum Outside. Esta obra no solo sirvió como portada, sino que se convirtió en un reflejo de cómo podían fusionarse las distintas formas de expresión creativa.

La influencia del expresionismo alemán

Durante su estancia en Berlín en los años 70, Bowie fue profundamente influenciado por el expresionismo alemán. Este movimiento artístico, conocido por sus colores intensos e imágenes evocadoras, marcó un punto de inflexión tanto en su práctica pictórica como en su música. Las nuevas formas de expresión reflejaron también el sonido experimental que caracterizó sus discos más conocidos, como Low y Heroes.

Una colección diversa y personal

Sin embargo, Bowie no se limitó a su práctica como pintor. A lo largo de su vida, acumuló una impresionante colección de aproximadamente 400 piezas de artistas consagrados como Rubens, así como de jóvenes emergentes. Esta colección reflejaba su gusto ecléctico y su profundo respeto y admiración por el arte.

Conexiones con otros artistas

Entre sus cercanos se encontraban figuras como Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat. Con Warhol, Bowie compartió una admiración y amistad que se tradujo en su canción “Andy Warhol”, incluida en el álbum Hunky Dory. Por su parte, las pinturas de Basquiat, como Air Power, retratan la conexión que ambos compartían.

Subasta y legado artístico

Tras su muerte en 2016, se subastaron obras de Bowie en Sotheby’s, lo que atrajo a miles de postores y recaudó el doble de las estimaciones previas, alcanzando un total cercano a 33 millones de libras. Esta venta resaltó el juicio artístico que ofreció al público sobre su vida íntima. Tanto su música como su arte son un homenaje y un recordatorio de que el arte visual y musical son clave para comprender la profunda definición de uno de los innovadores del siglo XX. Su legado está marcado por una incansable búsqueda que sigue dejando una huella imborrable en la cultura.