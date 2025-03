Davor Gjuranovic enfrenta diagnóstico de cáncer de piel tras chequeo dermatológico anual

El periodista de TVN, Davor Gjuranovic, recibió una noticia alarmante antes de iniciar sus vacaciones de verano. Durante su chequeo dermatológico anual, se examinaron todos sus lunares y, aunque la mayoría recibió el visto bueno, una mancha en su frente llamó la atención del médico. El profesional relató: “Esa mancha que tienes en la frente tiene toda la cara de ser cáncer (de piel)”. A lo que Gjuranovic respondió: “¿cómo va a ser cáncer?”, mostrando su incredulidad. Sin embargo, el médico le explicó que, por el brillo de la mancha y su experiencia, consideraba que era cáncer. Días después, Gjuranovic fue a un dermatólogo oncólogo, quien confirmó el diagnóstico de carcinoma basocelular. Debido a la gravedad de la situación, se programó una operación para el 11 de marzo. El médico advirtió que la intervención debía realizarse con prontitud, ya que “se pueden tener problemas como que la zona con cáncer tome contacto con el hueso, eventualmente invadir otras partes del organismo y que el cáncer se desparrame”. Gjuranovic expresó su sorpresa, ya que para él era solo una pequeña mancha que no le causaba molestias. Sin embargo, tras el examen, notó que al salir de la ducha, la mancha se iluminaba, describiéndola como un punto rojo, “como si tuviera a Venus en mi cara”. En la cirugía, se le realizó un procedimiento de Mohs, que incluye una biopsia para revisar los tejidos. Durante la operación, se descubrió que su cáncer tenía “patitas”, lo que llevó a los médicos a extraer más piel. Davor Gjuranovic comentó: “Finalmente me sacaron un pedazo de piel de cuatro por dos centímetros, que es un pedazo grande. Me pusieron muchos puntos hacia afuera y también puntos hacia adentro”. Actualmente, el periodista lleva un parche en su frente para evitar que la cicatriz pigmente y para protegerla del sol. Gjuranovic manifestó su frustración al enterarse de su diagnóstico, ya que siempre ha sido cuidadoso con su piel, especialmente por su origen en la Región de Magallanes, donde existe una alta concientización sobre el cuidado solar. “El cuidado con el sol que tengo yo y que tenemos los magallánicos es extremo, porque la capa de ozono siempre fue tema allá. Siempre he sido consciente del uso del bloqueador, no me gusta ir a la playa, no me gusta tomar sol, siempre ando con lentes, con gorro, entonces me da rabia y me da lata que me haya pasado esta cuestión a mí. Nunca he sido un irresponsable solar”, comentó. A pesar de la situación, el comunicador se mostró optimista, afirmando que “lo importante es que estoy bien, el diagnóstico se hizo a tiempo y ya se fue todo lo malo”. Añadió que es fundamental seguir monitoreando los lunares y cualquier lesión que aparezca, ya que existe la posibilidad de que el cáncer regrese. “Nunca sabe y yo no tengo familia con antecedentes de cáncer, nada. Afortunadamente me lo he tomado con humor, con buen ánimo, nunca me eché para abajo y ya pasó lo peor”, concluyó.