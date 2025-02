Tensión en “Hay que decirlo”: Pamela Díaz confronta a Daniella Campos por comentarios familiares

Un tenso momento se vivió el lunes en el programa “Hay que decirlo” de Canal 13, luego que Pamela Díaz le aclarara sus dichos a Daniella Campos tras cuestionarla por los comentarios que ha hecho en torno a su hermana, Denisse Campos. “Te lo digo en tu cara. Cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, siento que cuando tú hablas de ella, te alimentas en esto, porque al final sabemos cómo es”, le dijo “La Fiera” a la ex pareja de Iván Zamorano.



Ante el emplazamiento de Pamela, la aludida respondió que “de partida para qué me invitan, si la conductora del programa no me quiere ni mirar, no me saludó, me tiró indirectas, trató de decir cosas igual que la vez anterior que fui de invitada. Yo no he ido a meterme a su casa, no me metí por la ventana ni por la puerta de atrás, a mí me invitaron”. La uruguaya aseguró que “la distancia física no disminuye el amor y el apoyo que nos tenemos”.

Precisamente este encontrón fue materia de comentario en “Que te lo dijo”, donde Claudia Schmitd, Antonella Ríos y Sergio Rojas aseguraron que “La Fiera” cambió para mal luego de confirmarse su relación con el senador Felipe Kast. “¿Quién puede ver a un senador como un honorable? No lo digo solo por él, son todos, hoy el Congreso es una vergüenza”, aseguró la uruguaya.

Sobre el cambio que eventualmente habría expresado “La Fiera”, Schmitd acotó que “la desconozco bastante, al ver a esta Pamela Díaz echo de menos a la otra Pamela Díaz, siento que perdió el brillo y no lo digo de mala onda. A mí me gustaba mucho su carrera, era muy divertida. Creo que un cirujano le dijo que no moviera la cara, porque hoy es una persona sin expresión, siempre está quieta sin líneas de expresión”.

Finalmente, sobre el trato de la conductora de “Hay que decirlo” tuvo con Daniella Campos el pasado lunes, la charrúa señaló que “¿Cómo es posible? La miraba con una cara… ¿Será por lo que le pasó con la parálisis facial?”.