Denisse Campos en el centro de la polémica familiar tras altercado en Viña del Mar y reacciones en televisión

El reciente altercado protagonizado por Denisse Campos en un local de Viña del Mar ha generado diversas reacciones en el ámbito mediático. Su hermana, Daniella Campos, se pronunció sobre las agresiones sufridas por la exmodelo, manifestando su profundo impacto emocional al ver a su hermana en una situación tan delicada. “Quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años. Verla en esas condiciones y en esa… No reconozco ni siquiera su voz”, expresó Daniella en el programa Zona de Estrellas.

Reacciones de la familia

Daniella Campos también abordó la dificultad de ayudar a alguien que no reconoce su enfermedad. “Mucha gente se pregunta por qué no la ayudan, hicimos todo y más allá. Pero cuando una persona está enferma, no lo reconoce, no quiere recibir esa ayuda y es mayor de edad… Te deja las manos atadas”, afirmó. En su intervención, enfatizó que su hermana no es una mala persona, sino que está lidiando con una enfermedad.

Críticas de otros panelistas

Las declaraciones de Daniella generaron críticas por parte de otras figuras del espectáculo. Daniela Aránguiz y Pamela Díaz cuestionaron la forma en que Daniella ha manejado la situación de su hermana en los medios. Aránguiz comentó: “Yo creo que uno como hermana se preocupa y reacciona en silencio, no en un programa de televisión, sobre todo cuando es tu hermana y es tu familia”. Además, añadió que ayudar a alguien con problemas de adicción debería hacerse en privado, sin necesidad de exponer la situación públicamente.

Por su parte, Pamela Díaz también expresó su desacuerdo, señalando: “Si no te juntas hace 20 años con tu hermana, cállate. Es simple, perdón que lo diga”. Díaz sugirió que si no hay una relación cercana, lo más apropiado sería no comentar sobre la situación familiar en los medios.

Defensa de Daniella Campos

En respuesta a las críticas, Daniella Campos defendió su postura en el programa Qué te lo Digo. Aclaró que no podía hablar más sobre su hermana en ese momento, pero cuestionó la preocupación de Aránguiz y Díaz, afirmando: “Es súper extraño ver a personas que tienen la embarrada y media en su familia y que… Yo no me ando metiendo en la familia de nadie”.

Daniella continuó su defensa, indicando que aquellos que afirman que no ha hecho nada por su hermana no están informados sobre la situación. “El que dice que yo no he hecho nada por mi hermana es porque realmente no hizo la pega. Así que preocúpense de sus familias, que harta embarra que tienen”, concluyó, haciendo alusión a las complicaciones familiares de sus críticas.

Este intercambio de declaraciones resalta la complejidad de las relaciones familiares y la dificultad de abordar problemas de salud mental y adicciones en el ámbito público.