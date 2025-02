Denisse Campos en el ojo del huracán tras agresión a garzona en bar de Viña del Mar

La noche de este viernes, el programa ‘Only Fama’ abordó un incidente que ha generado controversia, protagonizado por la exmodelo Denisse Campos en un bar de Viña del Mar, donde fue grabada agrediendo a los empleados del establecimiento. La periodista Marilyn Pérez entrevistó a Alejandra Lara, una de las trabajadoras del local que afirma haber sido víctima de la agresión por parte de Denisse, quien incluso la amenazó de muerte.

Detalles del incidente

Según el relato de Alejandra, el conflicto se inició cuando le solicitó a Denisse y a su acompañante que bajaran los pies de la mesa. La garzona explicó: “Les dije que por favor bajara los pies de la mesa y me dijo que las estaba interrumpiendo, que qué me creía”. A partir de ese momento, la situación escaló rápidamente, con insultos y amenazas. Alejandra continuó su relato, indicando que recibió comentarios despectivos: “Me dijeron, ‘a ver, ven para acá, ¿cuál es tu cargo aquí? ¿Con qué derecho te quieres decirme esto?'”.

Consecuencias de la agresión

La trabajadora también describió las secuelas físicas que sufrió tras el altercado. “Yo quedé con el moretón, quedé con el escupo en la cara. A mi compañero le estaban pegando, no sé cuál es el límite que la gente cree que nosotros tenemos que esperar para frenar esa situación”, expresó Alejandra, evidenciando la gravedad de la situación.

Amenazas de muerte

Alejandra también relató el momento en que Denisse la amenazó directamente, afirmando: “Me dice, ‘te voy a matar’, y me lo dice dos veces, mirándome fijamente a los ojos. Me dijo que no volviera a trabajar si sabía lo que era bueno”. Esta amenaza llevó a que Denisse Campos fuera formalizada por el delito correspondiente.

La versión de Denisse Campos

En respuesta a las acusaciones, Denisse se comunicó con Michael Roldán y aseguró que los hechos no ocurrieron como se han descrito. Denisse insistió en que fue ella quien recibió agresiones, afirmando que la menor que la acompañaba también fue golpeada y que estaba dispuesta a demostrar su versión de los hechos.