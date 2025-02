Denisse Malebran revela inesperada anécdota con miembro de Backstreet Boys en el podcast Me Suena

Una inesperada anécdota del mundo de la música salió a la luz en el podcast Me Suena, conducido por Jean Philippe Cretton y Mauricio Jürgensen. En esta reciente edición, la cantante Denisse Malebran, reconocida por ser la voz de Saiko, compartió un llamativo episodio que involucró a un integrante de la famosa boy band Backstreet Boys.



Encuentro en un bar de Los Ángeles

Denisse Malebran reveló: “Obvio que tengo historia de rock and roll, pero son muy chistosas (…) Hueón, conocí al hueón de los Backstreet Boys, ‘¿dónde?‘, en un bar en Los Ángeles… Eso es verdad”. La cantante relató que el artista estadounidense se enamoró, refiriéndose a uno de los miembros de la icónica agrupación. “Esta historia es muy buena, nunca la he contado”, añadió.

Detalles del encuentro

El episodio ocurrió en los años 2000-2001, en Los Ángeles, durante una fiesta del sello Virgin, a la que Denisse asistió junto a su banda. “No se imaginen que por casualidad me encontré con él (…) Y estaba en la barra y yo digo ‘quién es este gallo’, porque yo soy volá, como yo nunca fui fan de este tipo de música, no porque me haga la cool, sino porque no me gustaba”, confesó.

Denisse continuó relatando que el joven se le acercó, pero ella no hablaba inglés, lo que complicó la comunicación. “Espérate, yo no hablo inglés, entonces como me hablaba, y yo le decía a Luciano ‘tradúceme’, y ya empezó a ser medio incómodo porque Luciano (bajista de Saiko) empezó a decir ‘este hueón me está comiendo la color’”, explicó. En ese momento, Denisse aclaró que ella y el músico de Saiko eran pareja.

Interés persistente del artista

La historia no terminó allí, ya que el interés del miembro de Backstreet Boys continuó al día siguiente. Denisse recordó: “Yo soy fome, para variar me retiré muy temprano, me fui con el Coti (Aboitiz), nos fuimos, subimos al departamento”. Al día siguiente, se enteró de que alguien del sello le dijo: “tengo a este tipo desesperado, quiere que le pase tu teléfono”. Sin embargo, Denisse no tenía teléfono en ese momento, ya que estaba en Los Ángeles y no contaba con celular.

Denisse expresó su preocupación: “Obvio que no”, y añadió, “yo le decía ‘no se lo puedes dar porque me vas a meter en problemas, tengo a mi novio al lado’”. Esta anécdota se ha convertido en una de las historias más disfrutadas por sus amigas.

Reacciones a la historia

Finalmente, ante la insistencia de los conductores por saber el nombre del artista estadounidense, Denisse respondió: “No quiero decirlo porque las fans de Backstreet Boys son terribles. Lo voy a contar fuera de pantalla”. También comentó: “Yo quiero decir que al igual que pasa con Dios, el problema siempre son los fanáticos. Es como, ‘qué onda las fans de Backstreet Boys’, son súper enojonas. Yo una vez años después dije en Viña que no estaban cantando, hueón, era como que me querían matar”.