Denisse Malebrán revela coqueteo inesperado con integrante de Backstreet Boys en podcast Me suena

Denisse Malebrán, reconocida cantante chilena y vocalista de la banda Saiko, compartió una anécdota inédita en el podcast Me suena, conducido por Jean Philippe Cretton y Mauricio Jürgensen. Durante la conversación, reveló que tuvo un coqueteo con uno de los miembros de la famosa boy band Backstreet Boys.

La anécdota de Denisse Malebrán

En el episodio, Malebrán comentó: “Yo tiraba petardos cabros, tiraba mis petardos”, lo que llevó a los conductores a interrumpirla para aclarar que “los tiras”, haciendo referencia a su belleza y carisma que siempre ha destacado en el mundo del espectáculo chileno. La artista continuó explicando que su colega estadounidense “se enamoró” de ella, añadiendo: “Esta historia es muy buena, nunca la he contado”.

Contexto de la historia

La anécdota se remonta a principios de la década de 2000, en un bar de Los Ángeles, donde se celebraba una fiesta de un sello discográfico. En ese momento, Denisse tenía 24 años y asistió al evento junto a su banda. “No se imaginen que por casualidad me encontré con él”, aclaró. La cantante recordó que, al ver a uno de los integrantes de la boy band, se preguntó: ‘¿quién es este gallo?’ y explicó que no era fan de ese tipo de música, afirmando: “Yo soy volá, yo nunca fui fan de este tipo de música, no porque me haga la cool, sino porque no me gustaba”.

Interacción con el integrante de Backstreet Boys

Denisse relató que, a pesar de no hablar inglés, le pidió ayuda a Luciano, el bajista de Saiko, para que le tradujera. La situación se tornó incómoda cuando Luciano notó que el joven “me está comiendo la color”, refiriéndose a que el integrante de la boy band mostraba interés en ella. En ese tiempo, Denisse y Luciano eran pareja.

La cantante continuó narrando que, al final de la noche, decidió retirarse temprano con Coti Aboitiz. Al día siguiente, alguien del sello discográfico le informó que el integrante de Backstreet Boys estaba “desesperado” por obtener su número de teléfono. Sin embargo, Denisse no tenía teléfono en ese momento y le dijo a la persona: “no se lo puedes dar porque me vas a meter en problemas, tengo a mi novio al lado”.

Reacciones y especulaciones

Denisse mencionó que esta anécdota es la favorita de sus amigas, aunque se negó a revelar el nombre del integrante de Backstreet Boys, argumentando que “las fans de Backstreet Boys son terribles (…) son super enojonas”. Recordó que años después, al comentar que no estaban cantando en Viña, recibió reacciones muy negativas de los fans.

Los conductores del podcast, Cretton y Jürgensen, especularon sobre la identidad del galán que había quedado flechado por Denisse. Tras discutir los nombres de los integrantes de la banda, llegaron a la conclusión de que podría haber sido Kevin Richardson, quien es considerado el más atractivo del grupo. Ante esto, Denisse solo se limitó a reírse, sin confirmar ni desmentir la teoría.