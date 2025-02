Denisse Malebrán revela inesperado encuentro con integrante de Backstreet Boys en Los Ángeles hace 20 años

A comienzos de los años 2000, Denisse Malebrán iniciaba su trayectoria musical al frente de la banda Saiko, mientras que los icónicos Backstreet Boys se encontraban en el ocaso de su apogeo, que había comenzado a mediados de la década de los ’90. El destino de ambas agrupaciones se entrelazó hace más de 20 años en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando la mencionada cantante fue abordada por uno de los miembros de la famosa banda norteamericana, Kevin Richardson.

En una conversación con Jean Philippe Cretton y Mauricio Jürgensen en el podcast “Me suena”, Denisse relató el encuentro: “No se imaginen que por casualidad me encontré con él (…) Y estaba en la barra y yo digo ‘quién es este gallo’, porque yo soy volá, como yo nunca fui fan de este tipo de música, no porque me haga la cool, sino porque no me gustaba”.

En el relato, continuó describiendo cómo se desarrolló la interacción con Richardson: "este joven que se me acerca… Yo no hablo inglés, entonces me hablaba y yo le decía a Luciano (su ex pareja y bajista de Saiko) 'tradúceme', y ya empezó a ser medio incómodo porque Luciano (bajista de Saiko) empezó a decir 'este hue… me está comiendo la color'". Sin embargo, Denisse aclaró que todo quedó en un simple encuentro, ya que "yo soy fome, para variar me retiré muy temprano, me fui con el Coti (Aboitiz), nos fuimos, subimos al departamento".

Al día siguiente, alguien del sello discográfico se acercó a ella con una propuesta: “tengo a este tipo desesperado, quiere que le pase tu teléfono”, a lo que Denisse respondió que no tenía teléfono, ya que se encontraba en Los Ángeles sin celular. “Obvio que no”, precisó. Aunque no reveló el nombre del integrante de la banda que la había cortejado, posteriormente se supo que era Kevin Richardson: “yo le decía ‘no se lo puedes dar porque me vas a meter en problemas, tengo a mi novio al lado’. Entonces, es la historia que más disfrutan mis amigas”.