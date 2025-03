Denzel Washington recuerda el impacto de “What’s Going On” de Marvin Gaye en su vida y carrera

Denzel Washington, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, es reconocido por su impresionante carrera, que comenzó en los años 80 con películas como Cry Freedom y Glory. Su presencia en pantalla, carisma y precisión actoral le otorgaron un estatus de leyenda, habiendo interpretado personajes tan variados como Malcolm X y policías corruptos, hasta un ángel celestial. A lo largo de las décadas, demostró una versatilidad única, acumulando nueve nominaciones al Oscar, de las cuales dos resultaron en victorias, informó Far Out. Sin embargo, a pesar de su éxito y estatus, ha mantenido una postura bastante reservada respecto a sus opiniones sobre otros artistas. Rara vez elogia a sus colegas y, en entrevistas, es conocido por ser directo y, a veces, sarcástico. No busca deslumbrar a los demás con superlativos, una característica que también se refleja en sus gustos personales.

La influencia musical de Denzel Washington

En una conversación en 2012 sobre su disco favorito, en una entrevista con Grantland, fue preguntado acerca de la música que había marcado su vida. Con su estilo habitual, breve pero categórico, respondió: “What’s Going On” de Marvin Gaye. Aunque aclaró que no cambió su vida de manera trascendental, sí rememoró vívidamente el impacto visual de la portada, donde aparece con una chaqueta Nehru de cuello levantado bajo la lluvia. Para esa imagen, combinada con la música, dejó una huella que perduró en su memoria.

El álbum “What’s Going On”

La obra maestra “What’s Going On”, lanzada en 1971, se convirtió en uno de los discos más innovadores y revolucionarios de la música popular. Grandes estrellas de Motown rompieron con el sonido característico del sello y presentaron un álbum lleno de complejidad emocional, lírica profunda y un enfoque social y político que, en su momento, fue considerado arriesgado. Mientras el resto de la industria mantenía fórmulas comerciales, Marvin Gaye optó por desbordar sentimientos, mezclando un tono melancólico con una crítica a las injusticias sociales y políticas.

Contexto histórico y su impacto

El contexto histórico en el que se lanzó el álbum fue crucial. Los Estados Unidos estaban sumidos en una época de agitación política, con protestas por los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam, lo que llevó a alejarse de las canciones de amor típicas para abordar temas más oscuros y complejos. Marvin Gaye reflexionaba sobre la humanidad, algo que resonó profundamente en la juventud de la época. La inspiración detrás del proceso creativo estuvo influenciada tanto por eventos como por vivencias personales, incluyendo la violencia contra manifestantes en EE.UU. y los recuerdos de cartas que su hermano le enviaba desde el frente, lo que lo impulsó a hacer una declaración a través de su música.

La decisión de abandonar lo tradicional para crear un álbum introspectivo y profundo, además de abordar cuestiones de pobreza y opresión racial, marcó un antes y un después en la época. El legado de “What’s Going On” fue una desviación radical respecto a su trabajo anterior, enviando un mensaje poderoso al público afroamericano y a otras audiencias, convirtiéndose en la banda sonora de una generación que vivió la lucha y la guerra.

Relevancia actual

Hoy, cinco décadas después, “What’s Going On” sigue siendo considerado uno de los mejores álbumes jamás grabados. Su profundidad sigue siendo relevante, y artistas de diversas generaciones han citado esta obra como fuente de inspiración. A medida que pasa el tiempo, Marvin Gaye ha logrado mantenerse como una figura influyente y un referente clave para quienes buscan comprender las complejidades políticas a través del arte. Su música representa una conexión simple pero profunda, y sus obras son innovadoras, planteando preguntas difíciles que son relevantes para la sociedad actual.

La mirada de “What’s Going On” al mundo captura la esencia de un tiempo y tiene un eco en la actualidad. Denzel Washington, al mencionar esta obra, se convierte en un recordatorio poderoso de la capacidad de la música para transformar y provocar reflexión, en un mundo que parece haber cambiado tanto.