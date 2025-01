El regreso de ‘Detrás del Muro’: ¿qué revelaciones traerá el reencuentro de Belén Mora y María José Quiroz?

El programa de humor Detrás del Muro está a punto de regresar, destacando el reencuentro entre Belén Mora y María José Quiroz, quienes protagonizaron un conflicto que resultó en la exclusión de Quiroz de una reunión del elenco durante la Teletón. Este conflicto se originó en una fiesta organizada por Mega, donde se reportó que Quiroz estuvo muy cercana a Toto Acuña, la pareja de la ganadora de Top Chef VIP.

El conflicto entre Belén Mora y María José Quiroz

El enfrentamiento entre Belén Mora y Toto Acuña fue un tema candente que dejó a María José Quiroz fuera del regreso de El Muro. En una reciente entrevista con ADN, Mora se refirió a su reencuentro con Quiroz en el lanzamiento del programa humorístico Detrás del Muro.

Mora declaró: “Yo no he tenido problemas con nadie. Si alguien tuvo problemas conmigo, son otras personas. Yo estoy en este proyecto desde que empezó… del resto no tengo idea”. Esta afirmación subraya su postura de que no está involucrada en los conflictos ajenos.

Además, la comediante enfatizó: “Estoy en una parada que no me puedo hacer cargo de lo que opinen otros, porque los otros no saben, entonces van a opinar desde el no saber. Por eso nunca di una declaración, ni voy a referirme nunca al tema, porque no es un tema que me afecte, no es parte de mí”.

En este contexto, Mora también mencionó su situación personal, indicando: “Yo estoy embarazada, tomando nuevos proyectos, como que no tengo tiempo para drama”.

Dinámica laboral y relaciones en el trabajo

La humorista también abordó la dinámica laboral en el programa, señalando que existe una tendencia a la infantilización en el ámbito profesional. Según Mora, “hay un dejo de infantilización, de creer que porque tú tienes un equipo de trabajo tienes que ser mejor amiga de tu equipo de trabajo. Creo que eso se da en los colegios, se da en primer año de universidad”.

Mora continuó explicando que, como adultos, es posible trabajar con personas sin necesidad de ser amigos cercanos: “Nosotros somos adultos viejos, de cuarenta para arriba, entonces sabemos trabajar con gente… que no es que odies a alguien, sino que simplemente no congenian, no son amigos, no se juntan a almorzar después”.

Detalles del estreno de Detrás del Muro

El programa Detrás del Muro se estrenará el jueves 16 de enero a las 22:30 horas en Chilevisión, justo después del noticiero central. Posteriormente, el programa se emitirá todos los jueves en el mismo horario, ofreciendo un nuevo espacio de humor y entretenimiento.