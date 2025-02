Daniela Aránguiz reflexiona sobre el amor en San Valentín: “Siempre es triste pasar el 14 de febrero sola”

El Día de San Valentín fue celebrado por muchas parejas, incluyendo a figuras del espectáculo como Francisco Kaminski y Camila Andrade. Sin embargo, una de las intervenciones más esperadas fue la de Daniela Aránguiz, quien, a pesar de no estar en una relación romántica, compartió su perspectiva sobre esta fecha significativa.



Durante una emisión del programa “Hay que decirlo” de Canal 13, Daniela Aránguiz expresó que el Día del Amor es un tema que le resulta sensible. Con un toque de humor, la panelista comentó sobre su situación actual: “Imagínate pasar el 14 de febrero sola, sin pareja. Siempre es triste. No me llegó ni un chocolate de luca”, refiriéndose a su soltería de una manera ligera.

A pesar de su jornada laboral en Only Fama, donde trabaja hasta altas horas de la madrugada, Aránguiz mostró un enfoque optimista. “Pero buen panorama, trabajando. Con el amor de mi vida. Sí, conmigo misma”, bromeó, reafirmando su autovaloración y el cariño hacia sí misma.

El regreso de Jorge Valdivia a su hogar familiar, debido a una medida cautelar, también fue un tema de conversación. Al ser consultada sobre su relación con él, Daniela Aránguiz dejó claro que su amor por Valdivia es exclusivamente paternal: “Yo lo amo, pero como el papá de mis hijos. Nada romántico hace muchos años”, afirmando así que no hay lugar para especulaciones sobre una posible reconciliación.

Finalmente, a pesar de no celebrar el Día de San Valentín en pareja, Daniela Aránguiz envió un mensaje de amor a todas las parejas: “Les mando besitos a todos, que pasen un lindo lindo Día del Amor”. Con su atención centrada en sus hijos y su bienestar, la panelista demostró que el amor en todas sus formas siempre tiene un lugar en su corazón.