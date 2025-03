Diana Bolocco ausente en Plan Perfecto y Podemos Hablar por complicaciones de salud

La ausencia de Diana Bolocco en la conducción del programa Plan Perfecto de Chilevisión este martes ha generado preocupación entre sus seguidores. Además, se ha confirmado que la periodista no participará en el próximo episodio de Podemos Hablar.



A través de una storie en Instagram, la animadora compartió que está enfrentando un complicado cuadro de malestar. En su mensaje, Bolocco expresó: “Me fui a la B. No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida. Náuseas, dolor de guata, muy decaída y con mucho frío. No tenía fiebre, pero ahora sí… Me duele hasta el pelo”.

La periodista también lamentó no poder cumplir con sus compromisos laborales, indicando: “No voy a poder ir a mi grabación de hoy. Me siento culpable. Gracias al colega que me reemplazará. Apenas sepa quién es, le daré los agradecimientos públicos”.

Bolocco agradeció a su equipo de trabajo, diciendo: “Gracias equipo lindo de PH por el apañe. Y a ustedes, gracias por los corazoncitos que me van a mandar”.

Síntomas y diagnóstico médico

Preocupada por su estado de salud, Diana Bolocco compartió más detalles sobre sus síntomas con la esperanza de identificar la causa de su malestar. En su publicación, preguntó a sus seguidores: “¿Alguien más así? ¿Dolor de guata, náuseas, diarrea, fiebre? ¿Qué será? ¿Influenza?”

Posteriormente, la animadora reveló que recibió atención médica, donde le diagnosticaron un rotavirus y le proporcionaron un tratamiento para aliviar su malestar. Bolocco comentó: “Tengo un rotavirus. Ya me siento mucho mejor porque me bajaron la fiebre y me pasaron dos bolsas de suero”.

Finalmente, la periodista aprovechó la ocasión para agradecer a uno de sus colegas de CHV, quien la reemplazó en la conducción de uno de los programas que lidera. “Me voy a dormir, pero no sin antes agradecer a mi querido Eduardo de la Iglesia por conducir el capítulo de PH. ¡Nos salvaste!”