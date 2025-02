Diego Schwartzman se despide del tenis tras emotivo partido en Buenos Aires, Nadal le rinde homenaje

Diego Schwartzman, conocido como el Peque, concluyó su carrera profesional en el tenis tras su participación en los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires, donde fue derrotado por el español Pedro Martínez con un marcador de 6-2 y 6-2. Este evento marcó el final de su trayectoria en el circuito profesional, y se despidió ante el aplauso de sus seguidores.

Despedida del circuito profesional

El extenista argentino, Diego Schwartzman, se retiró del tenis con un total de 4 títulos de ATP en su haber. Durante su carrera, Schwartzman se destacó por su tenacidad y habilidades en la cancha, lo que le permitió alcanzar su mejor posición en el ranking ATP, que fue el puesto número 8 en el año 2020.

Mensajes de apoyo de figuras del tenis

Tras su retiro, Schwartzman recibió numerosos mensajes de apoyo de personalidades del deporte. Uno de los más destacados fue el de Rafael Nadal, quien también se retiró recientemente del tenis. Nadal, quien se enfrentó a Schwartzman en 12 ocasiones, utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje al argentino. En su publicación, “¡Enhorabuena @dieschwartzman por tu gran carrera! Has sido un gran ejemplo de lucha y superación y me alegra que hayamos compartido tantos momentos en el circuito ¡Disfruta de tu próxima etapa!”

Nadal recordó los momentos vividos juntos en el circuito ATP y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos.

La respuesta de Schwartzman

En respuesta al mensaje de Nadal, Schwartzman expresó su gratitud: “Gracias por enseñarme y enseñar al tenis tantos valores. Sos más grande de lo que se puede expresar en palabras. Fue increíble haber compartido tantos momentos y ni hablar ganarte una vez”. Este comentario hace referencia a la victoria que Schwartzman logró sobre Nadal en el Master 1000 de Roma en 2021, donde lo venció con un marcador de 6-2 y 7-5. A pesar de esta victoria, el historial entre ambos jugadores terminó con un saldo de 11 victorias para Nadal y solo 1 para Schwartzman.

La situación actual de Rafael Nadal

Por otro lado, Rafael Nadal se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024 y ha estado adaptándose a su nueva vida. En una reciente declaración, Nadal sorprendió al revelar que desde su retiro no ha vuelto a tocar una raqueta, ni para entrenar ni para jugar con amigos o familiares.

El último partido de Nadal como profesional fue en la Copa Davis, donde representó a la Selección de España. En una ceremonia organizada por el Comité Olímpico Español (COE), donde fue reconocido como el mejor deportista español de todos los tiempos, Nadal comentó: “He vuelto a jugar al fútbol algún día después de 15 años y ya es una alegría. No he vuelto a agarrar una raqueta, hay que darle su tiempo. Cuando paré de jugar estuve mal del pie un tiempo y eso me hizo que la dejara, pero la volveré a agarrar. Se necesita un tiempo de desconexión, pero volveré a agarrarla seguro”.