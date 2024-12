Alerta por altas temperaturas extremas en seis regiones de Chile: ¿qué esperar?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta este domingo por un evento de Altas Temperaturas Extremas que afectará a seis regiones del centro-sur y sur del país. Este fenómeno se espera que ocurra entre la tarde del martes 24 y el miércoles 25 de diciembre, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 37 y 39° C, variando según la zona y la región.



La DMC ha indicado que la causa de este aumento de temperaturas se debe a una condición sinóptica conocida como dorsal en altura, que se manifestará en áreas que van desde la región del Maule hasta la región de Los Lagos.

Temperaturas por región

Durante el periodo mencionado, se prevén las siguientes temperaturas en las distintas regiones:

Región del Maule

En la Cordillera Costa, las temperaturas se situarán entre 33 y 35° C; en el valle, entre 34 y 36° C; y en la precordillera, entre 35 y 37° C.

Región de Ñuble

Para Ñuble, se anticipan temperaturas en la Cordillera Costa de entre 34 y 36° C; en el valle, entre 35 y 37° C; y en la precordillera, entre 36 y 38° C.

Región del Biobío

En el Biobío, el martes 24 se registrarán temperaturas en la Cordillera Costa de entre 33 y 35° C; en el valle, entre 34 y 36° C; y en la precordillera, entre 35 y 37° C. Para el miércoles 25, se espera que las temperaturas en la Cordillera Costa oscilen entre 35 y 37° C; en el valle, entre 36 y 38° C; y en la precordillera, entre 37 y 39° C.

Región de La Araucanía

En la Araucanía, el martes 24 se prevén temperaturas en el valle de entre 31 y 33° C; y en la precordillera, entre 32 y 34° C. Para el miércoles 25, las temperaturas en el valle oscilarán entre 34 y 36° C; y en la precordillera, entre 33 y 35° C.

Región de Los Lagos

En la región de Los Lagos, el martes 24 se anticipan temperaturas en el litoral de entre 27 y 29° C; en el valle, entre 30 y 32° C; y en la precordillera, entre 30 y 32° C. Para el miércoles 25, se espera que las temperaturas en el litoral oscilen entre 29 y 31° C; en el valle, entre 30 y 32° C; y en la precordillera, entre 31 y 33° C.

Región de Los Ríos

Finalmente, en la región de Los Ríos, el miércoles 25 se prevén temperaturas en el valle de entre 30 y 32° C; en la precordillera, entre 29 y 31° C; en Chiloé, entre 27 y 29° C; y en la Patagonia Subandina, entre 30 y 32° C.