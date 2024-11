Fuertes vientos y chubascos de agua-nieve azotarán 13 regiones de Chile este martes

Se prevén lluvias, chubascos de agua-nieve y vientos fuertes en 13 regiones de Chile este martes 5 de noviembre, según la Dirección Meteorológica de Chile.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, se anticipan condiciones climáticas adversas que incluirán lluvias, chubascos de agua-nieve y vientos intensos en diversas partes del país. Este fenómeno afectará a un total de 13 regiones, donde al menos uno de estos eventos climáticos se hará presente.

Zona insular

En la Isla de Pascua, que forma parte de la región de Valparaíso, se prevén chubascos aislados que comenzarán en la mañana y se extenderán hasta la noche, continuando hasta la primera mitad del miércoles.

Zona norte

En la región de Arica y Parinacota, específicamente en los sectores de Visviri y Putre, se esperan vientos que oscilarán entre 25 y 40 km/h durante la tarde. En Colchane, en la región de Tarapacá, se registrarán ráfagas de hasta 60 km/h. Este fenómeno también se presentará en Ollagüe y Calama, en la región de Antofagasta, así como en localidades de la región de Atacama. En Los Vilos, en la región de Coquimbo, se anticipan ráfagas de hasta 50 km/h.

Zona centro

En el litoral de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule, se pronostican vientos de hasta 50 km/h durante la segunda mitad del día. La región de Ñuble también experimentará este fenómeno, incluyendo su zona interior.

Zona sur

En Temuco, en la región de La Araucanía, se registrarán chubascos aislados en la tarde. En la región de Los Ríos, se esperan chubascos aislados y débiles desde la madrugada hasta la tarde y noche. En las regiones de Los Lagos y Aysén, se pronostican lluvias continuas a lo largo del día, con algunas áreas que podrían experimentar precipitaciones acompañadas de ráfagas de hasta 60 km/h. En Melinka, se anticipan vientos de hasta 80 km/h. En la región de Magallanes, se presentarán ambos fenómenos, además de chubascos de agua-nieve débiles en Puerto Williams.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

El centro de Santiago, en la Región Metropolitana, amanecerá con cielos despejados y se mantendrá así durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 8° C y 28° C. Según la Dirección Meteorológica de Chile, no se han pronosticado lluvias ni vientos para esta jornada.