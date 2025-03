Exproductor de “La Divina Comida” revela las peores invitadas y desata polémica en redes sociales

Un exproductor de “La Divina Comida” ha generado un intenso debate en las redes sociales al revelar cuáles fueron las peores invitadas del programa de Chilevisión. Utilizando su cuenta de X, Eduardo Tironi mencionó a dos figuras del espectáculo que encabezaron un ranking elaborado por su equipo durante casi nueve años. “¿Lo peor? Raquel Argandoña y Pamela Díaz lideraron la lista y compartieron el primer lugar”, explicó en su publicación, la cual atrajo la atención de numerosos usuarios que comenzaron a debatir sobre el tema.

Revelaciones sobre las peores invitadas

En su post, Tironi destacó que, a pesar de que ya no está involucrado en la producción del programa, la situación actual no ha cambiado. “Ya no produzco el programa, pero nada ha cambiado…” fueron sus palabras, sugiriendo que las dinámicas del programa siguen siendo las mismas. Este comentario ha suscitado reacciones diversas entre los seguidores del programa y los fanáticos de las personalidades mencionadas.

Controversia en redes sociales

La figura de Raquel Argandoña ha sido objeto de críticas en las redes sociales en las últimas horas, especialmente tras la revelación de que Melina Noto está esperando su primer hijo junto a Pangal Andrade. En el programa “Tal Cual” (TV+), Argandoña comentó: “Anoche le dije: ‘Pangal, pucha, me enteré que vas a ser papá, te felicito ya que lo habías mencionado en el reality’. Él en el reality dijo que su sueño era ser papá. Y no me contestaba. Después me dijo: ‘Pucha, Raquel, muchas gracias’, con unos corazoncitos. Así que me lo confirmó”.

Esta declaración provocó que Melina Noto saliera a confirmar la noticia y expresara su descontento por no haber sido ella quien anunciara la noticia. “Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones”, manifestó Noto, reflejando su malestar por la situación.

Ranking de invitados en La Divina Comida

Durante su tiempo como productor de “La Divina Comida”, Eduardo Tironi y su equipo realizaron un exhaustivo ranking que clasificó a los mejores y peores invitados del programa. En este contexto, Argandoña y Díaz fueron señaladas como las peores, lo que ha reavivado el interés y la discusión sobre la calidad de los invitados en el programa. La controversia generada por estas declaraciones ha puesto de relieve las dinámicas de interacción entre los participantes y la producción del programa, así como la percepción pública de las figuras mencionadas.