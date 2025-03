UE responde a aranceles de EE.UU. con medidas que afectan a productos estadounidenses por 26.000 millones de euros

Durante los últimos meses, las principales potencias mundiales han experimentado un impacto significativo debido a nuevas medidas arancelarias, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La Unión Europea (UE) no ha sido una excepción a esta situación, enfrentando actualmente un aumento del 25% en los aranceles aplicados al aluminio y al acero. Desde Bruselas, la UE ha calificado esta decisión como injustificada.

Reacción de la presidenta de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha manifestado su descontento a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En sus declaraciones, expresó: “Lamentamos profundamente los aranceles estadounidenses impuestos a Europa. Los aranceles son impuestos. Son perjudiciales para las empresas y aún peores para los consumidores. Hoy, Europa adopta contramedidas contundentes, pero proporcionadas. Seguimos dispuestos a dialogar”.

La presidenta también compartió un mensaje en inglés que dice: “We deeply regret the US tariffs imposed on Europe. Tariffs are taxes. They are bad for business, and even worse for consumers. Today Europe takes strong but proportionate countermeasures. We remain ready to engage in dialogue”.

Contramedidas de la Unión Europea

En respuesta a las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, la Comisión Europea ha anunciado la implementación de aranceles sobre productos estadounidenses por un valor estimado de 26.000 millones de euros. Entre los bienes que se verán afectados por estas nuevas tarifas se encuentran embarcaciones, bourbon, pantalones vaqueros Levi’s y motocicletas Harley-Davidson.

Detalles sobre la implementación de las medidas

Las medidas arancelarias se llevarán a cabo en dos etapas. Según la información disponible, los artículos que podrían verse impactados por estas contramedidas incluyen electrodomésticos, cosméticos, artículos de cuero y diversos productos agrícolas, tales como aves de corral, nueces, lácteos, naranjas y azúcar.