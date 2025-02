Trump revela diálogo con Putin sobre la guerra en Ucrania, pero evita detalles sobre la conversación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido en una reciente entrevista con el diario New York Post que mantuvo una conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación con el cese de las hostilidades en Ucrania.



En declaraciones realizadas desde el Air Force One, Trump optó por no revelar detalles específicos sobre la fecha de su conversación con Putin, ni si ha tenido más intercambios desde que asumió la presidencia el 20 de enero. El mandatario estadounidense enfatizó que mantiene “una buena relación” con su homólogo ruso y expresó su deseo de que la guerra finalice “rápidamente”.

Trump también afirmó que a Putin “le importan” las vidas perdidas en el conflicto y que desea que “la gente deje de morir” en la guerra, que comenzó hace tres años con la invasión del ejército ruso en territorio ucraniano.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, declaró en una entrevista con NBC News que no puede proporcionar información adicional sobre el contenido de la conversación entre Trump y Putin.

El Kremlin, a su vez, no ha confirmado ni desmentido las afirmaciones de Trump respecto a su diálogo con el presidente ruso.