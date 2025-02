Trump critica a Zelenski y minimiza su rol en negociaciones con Rusia, afirmando que “no es tan importante”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración respecto a la gestión del conflicto en Ucrania por parte del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmando que su presencia en las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia no es de gran relevancia. Trump, en una entrevista con Fox News Radio, comentó: “Lo he estado observando durante años y lo he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y te cansas”, añadiendo que ha visto suficiente de la situación actual.

Trump critica la importancia de Zelenski en las negociaciones

Trump también cuestionó las quejas de Zelenski sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que se llevan a cabo en Arabia Saudita sin la participación de Ucrania. El presidente estadounidense subrayó: “Ha estado en reuniones durante tres años y no se consiguió nada, así que no creo que sea muy importante que esté. Miren lo que le pasó a su país. Ha sido demolido”. Además, Trump consideró que desde su regreso al poder el 20 de enero, se han logrado más avances en el conflicto que en todo el tiempo anterior.

El mandatario estadounidense enfatizó que Zelenski no es una prioridad en las negociaciones, argumentando que “lo hizo muy mal” en la negociación anterior.

El papel de Trump en el diálogo con el Kremlin

Trump afirmó que él es el principal motivo por el cual se está llevando a cabo un diálogo con el Kremlin, indicando: “Sólo quieren hablar por mí. Si yo no estuviera involucrado, no estarían hablando y Rusia continuaría pasando por Ucrania. Se ha apoderado de muchas tierras y seguiría avanzando si no fuera por mí. No hablarían en absoluto. Soy la única razón por la que están hablando”.

Acusaciones sobre el inicio de la guerra

En una reciente entrevista, Trump reiteró su acusación de que Ucrania fue la que inició el conflicto con Rusia. En sus palabras: “Rusia fue atacada. Rusia atacó, pero no había ninguna razón para que lo hiciera”. Trump argumentó que tanto el presidente Joe Biden como Zelenski hicieron declaraciones erróneas que llevaron a la situación actual.

El expresidente también mencionó que el presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a llegar a un acuerdo, aunque no lo necesite, afirmando: “Quiere llegar a un acuerdo, (aunque) no tiene por qué (…), porque si quisiera, conseguiría todo el país”.

Críticas a la administración Biden

Trump calificó como una “pérdida de tiempo” la reciente visita a Kiev del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien buscaba asegurar un acuerdo sobre la explotación de los recursos naturales de Ucrania. En sus declaraciones, Trump dijo: “Es algo que no está bien y que no se hace, pero Rusia podría haber sido convencida tan fácilmente que nunca debería haber habido una guerra”.

El expresidente continuó criticando la gestión de Biden, afirmando que “nunca habría atacado si hubiera gente que supiera lo que estaba haciendo. Biden es un tipo muy muy tonto. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y todo lo que dijo estuvo mal”.

Trump también aclaró que no busca justificar a Putin, sino que simplemente está señalando que “esta guerra nunca debería haber comenzado”. Afirmó que estaría dispuesto a aceptar una llamada de Zelenski en cualquier momento, indicando que no está jugando con la situación.

Estas declaraciones del presidente Trump se producen en un contexto en el que se cumplen tres años desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, y se suman a sus comentarios previos en los que calificó a Zelenski como “un dictador sin elecciones”.