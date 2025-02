Dr. Makigero golpea a Tío René en vivo: ¿correctivo o abuso en medio de la polémica?

Impacto han causado las imágenes del Dr. Makigero golpeando repetidamente con una chala al Tío René, mientras este último transmitía en vivo por redes sociales este miércoles 12 de febrero. En dicho registro se observa a un cabizbajo René, quien primero enfrenta los retos de su manejador. Este último lo acusa de agredir verbal y físicamente a su familia. “No voy a ningún lado con este sapo mar…, me aburrió. Que haga lo que quiera, que se pudra (…) Si quieres, anda a Coquimbo donde tu mamá a volarte”, le dice muy enojado el doctor. Es en este contexto cuando se acerca a Cell y comienza a golpearlo repetidamente con chanclazos. “Hasta cuándo eres así, hasta cuándo eres así”, enfatizó Makigero. Además, le recriminó que había insultado duramente a sus hijos y a su pareja, y también lo acusó de haber golpeado a uno de sus retoños.

Posteriormente, se calmaron las cosas y se explicó el origen del problema. Primero, Maki pidió perdón por lo sucedido. “Mi gentecita, por el asunto de que me pegó mi papá, me estaba poniendo atrevido”, señaló el Loco René. Entre lágrimas, expuso que “le sacó la madre” a la mujer de su cuidador. El motivo del enojo de René fue que el popular personaje del Torneo de Cell quería consumir drogas. “Las drogas le hacen mal, y uno no quiere que esté en la droga, por eso lo tengo bien aquí. No es porque uno sea malo, es porque lo quiero(…) Uno quiere verlo bien, que triunfe. Acá en la casa lo quieren todos: la abuela, la mamá, el papá, los hermanos chicos. Yo también lo entiendo, que la hueá no se deja de un día para otro”, enfatizó el manager.

Asimismo, indicó que René no debe insultar a la gente. Igualmente, le insistió en que debe alejarse de los estupefacientes, ya que tiene fama y la gente lo quiere. Los cibernautas están divididos por el “correctivo” del Doctor Makigero. Mientras algunos lo apoyan, otros critican su actuar. Doctor Makigero golpeó a Tío René con una chala. Ambas personas son parte del reality Secreto en Brasil de Diego González. El periodista abordó el tema en sus redes. “Mi guaguita está bien, le pegaron unos chalazos denante porque quería recaer en el vicio y se pone atrevido en la casa donde lo cuidan y mantienen. Para los que me preguntan y mandan cosas, no justifico agresiones jamás, pero fue la manera que encontraron para despabilarlo. No es fácil la adicción”, sentenció.