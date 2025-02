Estudio revela que el narcisismo se alimenta de la exclusión social y la búsqueda de atención

Un revelador estudio sobre la conducta narcisista ofrece una nueva perspectiva sobre las motivaciones que impulsan este comportamiento en algunas personas. La investigación sugiere que la búsqueda constante de atención y admiración por parte de los narcisistas puede llevarlos a sentirse socialmente excluidos.

Resultados de la investigación

Los hallazgos de este estudio, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology y liderado por la Dra. Christiane Büttner de la Universidad de Basilea, subrayan que la conducta narcisista se intensifica en contextos de exclusión social. Los individuos que presentan rasgos narcisistas no solo perciben un mayor rechazo social, sino que también experimentan una mayor exclusión, lo que a su vez refuerza sus tendencias narcisistas. Según DW, la Dra. Büttner comenta: “Algunos pueden ser condenados al ostracismo intencionadamente, mientras que otros pueden creer que están siendo excluidos cuando no es así”. Sin embargo, los datos indican que, en el caso de los narcisistas, ambas situaciones pueden ocurrir simultáneamente.

El estudio más amplio sobre la conducta narcisista

El equipo de la Dra. Büttner llevó a cabo un análisis que involucró a más de 77.000 participantes a través de siete estudios diferentes, comenzando con una muestra inicial de 1.592 personas del Panel Socioeconómico de Alemania. Este estudio se centró en el “narcisismo grandioso”, un rasgo que se caracteriza por un sentido exagerado de importancia personal y una necesidad constante de admiración. Este rasgo fue evaluado mediante el Cuestionario de Admiración y Rivalidad Narcisista, que incluía afirmaciones como “Merezco ser visto como una gran personalidad” y “La mayoría de las personas son de alguna manera perdedores”.

Tipos de comportamiento narcisista

La investigación identificó dos tipos principales de comportamiento narcisista. El primero se caracteriza por la búsqueda constante de admiración, como es el caso de aquellos que saturan las redes sociales con imágenes cuidadosamente elaboradas de sus vidas perfectas. El segundo tipo se manifiesta a través de comportamientos más competitivos y antagónicos, donde se menosprecia a los demás y se reacciona de manera agresiva cuando otros reciben atención.

Resultados del experimento

En un experimento innovador, 323 participantes utilizaron una aplicación móvil durante dos semanas para registrar momentos de exclusión social, que iban desde situaciones evidentes, como no ser invitados a una fiesta, hasta sutilezas como sentirse ignorados durante una conversación. Los resultados revelaron tres factores cruciales que vinculan el narcisismo con el ostracismo:

1. Sensibilidad extrema a señales sociales

Los individuos narcisistas muestran una sensibilidad extrema a señales sociales ambiguas. Por ejemplo, una respuesta tardía a un mensaje o no ser consultados en un asunto menor puede ser interpretado como un desaire deliberado.

2. Rechazo activo

Además, se observó que estos individuos generan un rechazo activo. En experimentos que involucraron a más de 2.500 participantes, se constató que las personas tienden a evitar a quienes exhiben rasgos narcisistas.

3. Retroalimentación del proceso

El tercer factor es que el proceso se retroalimenta. Cuando los narcisistas perciben la exclusión, ya sea real o imaginaria, tienden a responder de manera defensiva o agresiva, lo que agrava la situación.

Investigación longitudinal en Nueva Zelanda

Otro estudio realizado en Nueva Zelanda incluyó un análisis de 14 años que abarcó a más de 72.000 personas. Esta investigación longitudinal demostró que el aumento en comportamientos narcisistas predecía una mayor exclusión social al año siguiente, y esta exclusión, a su vez, intensificaba los rasgos narcisistas, creando un círculo vicioso.

La Dra. Büttner explicó a The Washington Post: “Muchas personas piensan en el narcisismo en términos de privilegio y arrogancia, pero nuestra investigación destaca que los narcisistas también experimentan frecuentemente dolor social”.