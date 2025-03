Juez desestima demanda de derechos de autor contra Dua Lipa por similitudes en “Levitating” y otras canciones

Un juez de Manhattan ha desestimado una demanda por infracción de derechos de autor contra la cantante Dua Lipa, presentada por los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer, quienes acusaban a la artista de haber copiado su canción de 1979, Wiggle and Giggle All Night, en su éxito Levitating.

Decisión judicial

Según los documentos judiciales obtenidos por la revista People, la jueza Katherine Polk Failla determinó que no existía una “similitud sustancial” entre ambas canciones, lo que llevó al rechazo de la demanda contra la artista británica de 29 años. Los demandantes, Brown y Linzer, también alegaban que Levitating contenía elementos de la canción Don Diablo de Miguel Bosé (1980), de la cual también poseen los derechos de autor. Sin embargo, la jueza citó un fallo previo en el caso de Ed Sheeran, donde se determinó que el músico no había copiado a Marvin Gaye.

Similitudes musicales

La magistrada también indicó que Levitating y Wiggle and Giggle All Night compartían similitudes con obras de compositores como Wolfgang Mozart, Gilbert y Sullivan, Gioachino Rossini y los Bee Gees, especialmente con la canción Stayin’ Alive. En su fallo, la jueza escribió: “Un estilo musical definido como ‘pop con una sensación disco’ y una función musical enfocada en el ‘entretenimiento y el baile’ no pueden ser protegidos por derechos de autor, ya que esto impediría el desarrollo de la música dentro de ese género o con ese propósito”.

Reacción de los demandantes

El abogado de los demandantes, Jason T. Brown, quien es sobrino de L. Russell Brown, expresó su desacuerdo con la decisión judicial y anunció que apelarán. Brown declaró a People: “Este caso siempre ha tratado de defender el valor duradero de la composición musical original. Seguimos creyendo en la fortaleza del legado creativo del Sr. Brown y el Sr. Linzer”. Además, cuestionó la forma en que los tribunales evalúan estos casos, señalando que existe una desconexión entre el análisis técnico de las partituras y la percepción del público. “El alma de una canción no vive en un expediente judicial. Vive en el sonido, la sensación y la interpretación, y eso es lo que los jurados deberían poder escuchar y evaluar”.

Otras demandas contra Dua Lipa

Esta no ha sido la única disputa legal relacionada con Levitating. En marzo de 2022, Brown y Linzer presentaron otra demanda en la que afirmaban que la “melodía característica” de la canción era una copia de la introducción de Wiggle and Giggle All Night y Don Diablo de Bosé. En la denuncia, señalaron que la melodía de apertura se repetía seis veces en la versión original de Levitating y tres veces en el remix con DaBaby.

Asimismo, la banda de reggae de Florida, Artikal Sound System, demandó a Lipa en 2022, argumentando que Levitating era similar a su canción Live Your Life (2017). Sin embargo, la cantante ganó la desestimación de ese caso en junio de 2023. En julio de 2023, Lipa enfrentó una tercera demanda relacionada con la canción, esta vez presentada por el productor Bosko Kante, quien aseguró que su grabación de talk box fue utilizada sin autorización en los remixes de Levitating.

Por el momento, ni Dua Lipa ni sus representantes han emitido comentarios sobre la más reciente decisión judicial.