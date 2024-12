¿Están las secuelas dominando el cine? Un análisis de la taquilla 2023

La guerra por la propiedad intelectual en el ámbito del entretenimiento ha tomado un nuevo rumbo, con los estudios cinematográficos logrando un notable éxito en taquilla. Este año, por primera vez en la historia, las diez películas más taquilleras en Estados Unidos han sido todas secuelas. Aunque técnicamente Wicked se clasifica como una precuela y Dune: segunda parte es una película larga, el título aún incluye un “dos”, lo que indica que la saga de Paul Atreides se presenta como un producto pre-vendido y pre-multiplicado. Esta situación se relaciona con la teoría del crítico de cine fallecido Manny Farber, quien diferenciaba entre el arte “elefante blanco” y las “termitas”; en este contexto, las películas de serie B, que carecen de pretensiones y están alejadas de un significado mayor, han cobrado vida.

El auge de las franquicias y la nostalgia

El género cinematográfico no solo ha ganado terreno, sino que se ha expandido de manera cautelosa, disfrutando de un sarcasmo autocomplaciente en producciones como Deadpool y Venom, que temen ofrecer algo que ya hemos consumido. Al ver una secuela, un reboot o un remake, el público se encuentra consumiendo sus propios desechos. Las grandes corporaciones del entretenimiento están vendiendo lo que el público desea, mientras que en los multicines se encuentran menos opciones novedosas. De hecho, algunas de las mejores películas del año han llegado a plataformas como Netflix y Prime Video tras una genuflexión pro forma hacia el estreno en salas. Otras producciones independientes han recorrido salas de ensayo y ahora están disponibles por un costo de 3,99 dólares en plataformas de streaming cercanas.

La experiencia de ver una película como Sicario, que está diseñada para ser compartida con un público en una sala llena de desconocidos, es única. Es cierto que estas películas han logrado ser campeonas de taquilla y generar ingresos significativos. Denis Villeneuve, un director visionario, ha creado obras como Dune, que son un rico caramelo, meticulosamente gestionado hasta el último megapíxel. Otras películas, como Twisters y El reino del planeta de los simios, han sido descritas como absorbentes y entretenidas.

Un compañero de universidad fundó un estudio que inventó a los Minions; es una persona muy agradable y se celebra su fortuna. Sin embargo, hay un cansancio generalizado hacia las franquicias de píxeles, y es posible que otros también lo sientan. Para muchos, ha sido un periodo difícil, mientras que otros encuentran consuelo en historias que conectan con la humanidad, el desastre y la supervivencia, como dramas que abordan la vida cotidiana y comedias que ayudan a reconciliarse con personas defectuosas en nuestras vidas.

La revolución en el cine independiente

Además, se está gestando una revolución en el cine independiente, donde pequeños mamíferos con ambiciones están desafiando a los dinosaurios del entretenimiento. En la lista de películas para 2024, se encuentra una comedia casera que ha sido un éxito en festivales locales. The People’s Joker, dirigida por Vera Drew, es una obra importante que reutiliza la iconografía de Batman en un contexto de liberación trans, aunque es probable que a los abogados de Warner Bros. no les agrade el alegado uso legítimo disponible en Apple TV. La mera existencia de estas obras alberga esperanzas de un nuevo tipo de cultura popular que desafía a las empresas que han saqueado las necesidades privadas y improvisadas de la audiencia. La promesa digital permite que cualquiera pueda ver el mundo desde su propia perspectiva.

Los estudios y conglomerados que poseen el control siguen teniendo las llaves del reino, mientras que la televisión y las pandemias han aflojado su control, lo que les lleva a redoblar su necesidad de nostalgia ante un futuro incierto. La pregunta que surge es: ¿quieres ver Kung Fu Panda 9? No te preocupes, lo tendrás. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, podría haber alguien que esté creando algo que sacuda tus expectativas y desafíe tus consideraciones.

Películas destacadas y sus temáticas

Entre las películas que se espera que lleguen a las salas, se encuentran títulos como Cónclave, Love Lies Bleeding, Dahomey, Substancia, Thelma, All We Imagine as Light, Hard Truths, Room Next Door y Seed of the Sacred Fig. Challengers, una película sobre el tenis dirigida por Luca Guadagnino, cuenta con un trío amoroso que se desarrolla tanto dentro como fuera de la cancha, y reivindica a las actrices de la generación Z, a las que se podría llamar la Generación Zendaya.

En el ámbito de la animación, se destaca una producción de Letonia que narra la historia de un grupo de animales que viajan en un bote a través de un mundo inundado. La película, dirigida por Gints Zilbalodis, ofrece una evocación de la presencia y el misterio del universo, y es recomendable para los niños.

Por otro lado, Hundreds Beavers es una comedia que mezcla elementos de la cultura estadounidense con un enfoque humorístico sobre la vida familiar. Protagonizada y coescrita por Ryland Brickson Cole Tews, esta película ha conquistado audiencias con su estilo único.

En el ámbito del drama, Hit Man, dirigida por Richard Linklater, presenta la historia de un profesor que se convierte en un asesino a sueldo, explorando la pérdida de identidad y la química entre los protagonistas.

Finalmente, Las tres hermanas es una obra que retrata la vida de tres hermanas en un pequeño apartamento de Nueva York, ofreciendo una mirada íntima y humana a sus interacciones y experiencias. La película, dirigida por Azazel Jacobs, se encuentra disponible en Netflix.