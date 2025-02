Edo Caroe desata controversia en Viña 2025 con chiste sobre Sebastián Piñera y reacciones polarizadas en redes

Edo Caroe, reconocido por su estilo de humor ácido y directo, se convirtió en el centro de atención durante su actuación en el Festival de Viña del Mar 2025. Su presentación, que incluyó una serie de chistes y comentarios sobre la actualidad chilena, generó reacciones diversas entre el público y en las redes sociales, especialmente por una broma relacionada con el fallecido ex presidente Sebastián Piñera.



Detalles de la presentación de Edo Caroe

Durante su actuación, Caroe abordó varios temas, comenzando con el reciente apagón masivo que afectó a 14 regiones de Chile, así como críticas a la rutina de otro comediante, George Harris. Sin embargo, fue su comentario sobre la política nacional lo que más llamó la atención.

En un momento de su rutina, Caroe hizo un análisis de los ciclos políticos en Chile, mencionando a los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En sus palabras, Caroe expresó: “Tuvimos un gobierno de Bachelet, después uno de Piñera, después otro de Bachelet y otro de Piñera. Creo que ahora va a pasar lo mismo, va a salir Bachelet y después Piñera Robot. Esta vez a prueba de agua”. Esta frase fue interpretada como una referencia a la trágica muerte de Piñera, lo que provocó una respuesta mixta entre los asistentes.

Reacciones del público y en redes sociales

La reacción del público en el recinto fue variada; mientras algunos espectadores rieron ante el comentario, otros respondieron con pifias. En las redes sociales, las reacciones fueron aún más polarizadas. Algunos usuarios expresaron su apoyo a Caroe, mientras que otros consideraron que su broma sobre Piñera fue inapropiada.

Algunas de las reacciones en Twitter incluyeron comentarios como: “Grande Edo Caroe!! #Piñera #Vina2025” y “El Edo Caroe con 15 min de rutina: -Le hizo burla al canal donde transmiten el festival -Dijo que llenó 5 Movistar Arena *guiño guiño* -Se rió de Piñera -Se rió de los cuicos #PartyChilensisFtViña2025 #Viña2025”.

Sin embargo, también hubo críticas, como: “Edo Caroe no era necesario el chiste de Piñera, es una falta de respeto. Con los vivos bromea todo lo que quieras.” y “Edo Caroe burlándose de la trágica muerte de Piñera, patético.”

En otro momento de su rutina, Caroe hizo un comentario adicional: “No me voy a reír de Piñera, me va a venir a tirar de las patas… aunque no alcanza”, lo que también generó reacciones en el público.

Conclusiones sobre la actuación de Edo Caroe

La actuación de Edo Caroe en el Festival de Viña del Mar 2025 ha puesto de manifiesto la polarización de opiniones en torno a su estilo de humor, especialmente en lo que respecta a temas sensibles como la política y la muerte de figuras públicas. Su capacidad para provocar risas y, al mismo tiempo, generar controversia, sigue siendo un tema de discusión entre los asistentes y en las plataformas digitales.