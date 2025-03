Edson Puch critica el arbitraje tras la eliminación de Iquique en la Copa Libertadores

Apestado y sumamente molesto se mostró Edson Puch tras la polémica eliminación de Deportes Iquique de la Copa Libertadores de América. El elenco chileno logró igualar 1-1 ante Alianza Lima en Perú, pero la caída por 2-1 en el Tierra de Campeones terminó condenando su suerte en el certamen continental.



Reacciones de Edson Puch tras la eliminación

El extremo de los nortinos disparó contra el arbitraje, expresando que se sintieron perjudicados como equipo tras lo ocurrido en la capital peruana. En el partido, les fue anulado un gol y no se cobró una infracción que pareció penal. En sus declaraciones a la señal televisiva, Puch comentó: “Creo que hicimos un partido muy correcto. Vinimos de visita. Nos cuesta demasiado ganar y lo que no entiendo es por qué el VAR no nos revisa las jugadas”.

Críticas al uso del VAR

En esa línea, Puch añadió: “En Iquique no nos revisaron bien, ahora de nuevo en el gol (anulado) y el penal que nos hicieron. Somos un equipo muy humilde y trabajador. La verdad, no necesitamos estas cosas. Necesitamos que sean más transparentes”.

Incidente al final del partido

Además, Puch tuvo palabras respecto a la trifulca que protagonizó al final del compromiso, señalando: “Son cosas del fútbol que pasan (…) No estoy muy contento por el arbitraje”.

Orgullo por el desempeño del equipo

Finalmente, Puch cerró manifestando: “Estoy muy orgulloso de lo que hizo el equipo. Venimos jugando muchos partidos seguidos y el equipo supo hacerlo bien”.

La situación ha generado un amplio debate sobre la efectividad del VAR y la transparencia en las decisiones arbitrales en el fútbol sudamericano.