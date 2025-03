Eduardo Frei rechaza candidatura presidencial y la DC se enfoca en Alberto Undurraga como su abanderado

El pasado 27 de febrero, el ex presidente Eduardo Frei (DC) recibió una carta que le instaba a considerar una candidatura presidencial por tercera vez. Esta misiva fue el último esfuerzo de un grupo de militantes de la Democracia Cristiana que, desde diciembre del año anterior, intentaron persuadir al ex mandatario para que se postulara nuevamente a la Presidencia de la República. Sin embargo, el mensaje no obtuvo respuesta por parte de Frei.

Intentos de convencimiento por parte de militantes

En la segunda semana de febrero, el mismo grupo de militantes, que incluía a Rodrigo Albornoz, presidente regional de la DC; Nicolás Preuss, consejero nacional; Humberto Sanhueza, consejero regional, y Marcelo Zapata, delegado de la Junta Nacional, se reunió personalmente con Frei. El objetivo de este encuentro era que el ex jefe de Estado reconsiderara su postura y se mostrara abierto a ser el candidato del centro político.

A pesar de que Frei expresó su disposición a asumir un rol de “liderazgo” en el próximo ciclo político, reiteró que no estaba disponible para una candidatura presidencial. Con la decisión de Frei de no postularse, la Democracia Cristiana se vio obligada a respaldar al presidente del partido, Alberto Undurraga, quien el pasado viernes formalizó su candidatura ante el Tribunal Supremo de la colectividad.

Alberto Undurraga como candidato presidencial

Alberto Undurraga cuenta con el apoyo de la bancada de diputados de la DC y del senador Francisco Huenchumilla. Sin embargo, su figura genera diversas reacciones dentro del partido. Algunos miembros de la Democracia Cristiana destacan el rol “estabilizador” que ha desempeñado Undurraga, especialmente tras la salida de militantes que ocurrió después del primer proceso constitucional. A pesar de esto, los resultados negativos en las elecciones municipales y regionales pasadas, así como su decisión de pactar con el Partido Comunista y el Frente Amplio en esos procesos, han dejado una huella en la militancia.

Fuentes dentro del partido han indicado que el mismo Eduardo Frei ha manifestado reservas sobre la actual dirección del partido. No obstante, hasta el momento, Undurraga es el único candidato inscrito para la Junta Nacional de consejeros de la DC, que se reunirá este fin de semana. Por lo tanto, en el partido se considera que el presidente de la DC será también el candidato presidencial.

Nicolás Preuss, uno de los 450 miembros de la Junta Nacional, afirmó: “Nosotros, como Junta Nacional, con seguridad vamos a proclamar como candidato presidencial a Alberto Undurraga, el día sábado (15 de marzo). Fue el único candidato que se inscribió, que siguió el proceso y, por lo tanto, se convertirá en nuestro candidato cuando lo ratifiquemos”.

Perspectivas sobre la candidatura de Frei

Respecto a la posibilidad de que Frei se convierta en candidato presidencial de la DC, Preuss comentó: “si Alberto Undurraga no sube en las encuestas va a volver el ruido de Frei. Eso es algo con lo que hay que convivir. Pero hoy día nosotros estamos con Alberto”. Preuss también expresó la esperanza de que, una vez que Undurraga sea proclamado, pueda formar un equipo programático sólido que le permita mejorar su posición en las encuestas.

Alianzas y estrategias electorales

En la Democracia Cristiana, existe un consenso sobre las alianzas para las elecciones de este año, destacando la decisión de no pactar con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. Los miembros del partido consideran que es fundamental que la DC se distancie del actual gobierno y presente su propio proyecto al país. Ante la posible alianza del Socialismo Democrático con el bloque PC-FA, la DC ha comenzado a explorar otros posibles aliados.

Entre las reuniones que ha sostenido Undurraga para establecer una primaria legal, se encuentran conversaciones con Jaime Mulet, precandidato del FREVS; el ex ministro Juan Antonio Gómez, quien ahora es independiente, y miembros de la directiva del Partido Radical. Además, algunos militantes han iniciado diálogos informales con los Demócratas y Amarillos, siendo estos últimos los más abiertos a la posibilidad de formar una alianza.

Preuss señaló: “Considerando que Chile Vamos está cada día más cercano a la extrema derecha del Partido Republicano y los nuevos libertarios, y entendiendo que sectores de Demócrata y Amarillos han dicho que ellos no van a estar en esa configuración, entonces me parece que vuelve a ponerse sobre la mesa la opción de una primaria del centro entre la DC, Demócratas y Amarillos”. Sin embargo, la militancia no olvida la escisión del partido en 2021 y el quiebre que dio origen a los Demócratas y Amarillos, lo que se considera la principal razón para no pactar con el llamado “centro democrático”.