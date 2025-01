Eduardo Frei plantea la necesidad de un crecimiento superior al 2% para Chile

El ex presidente Eduardo Frei afirmó este miércoles que Chile merece un crecimiento superior al 2% para alcanzar el desarrollo, destacando la necesidad de lograr una expansión alta y sostenible en los próximos años. Estas declaraciones se realizaron durante el seminario organizado por Icare titulado “Un pacto por el crecimiento 2025”.

Reconocimiento al ministro de Hacienda

Frei comenzó su intervención elogiando a su antecesor en el uso de la palabra, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que “si no tuviéramos a Marcel, estaríamos en una situación más complicada. Tenemos un buen ministro de Hacienda”.

Comercio exterior y puertos

El ex mandatario enfatizó que “el 94% del comercio con el exterior pasa por los puertos, esos que no se han desarrollado. No tenemos ninguno de clase mundial, preocupémonos de los puertos”. Frei, quien ocupó la presidencia de Chile entre 1994 y 2000, añadió que “hoy el 75% del PIB de Chile es comercio exterior, 2/3 está en el Asia. En los años 90 se reían de los que viajábamos a Asia, pero después de 30 años ese es el Chile de hoy”.

Exportaciones y crecimiento

El ex presidente afirmó que “el estallido de las exportaciones ha sido el hecho más virtuoso que ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años” y que “la viga maestra hoy es el comercio exterior de Chile”. Además, subrayó la importancia de un crecimiento robusto, cuestionando si se debería aceptar un crecimiento de 2,2% o 2,3%, al calificarlo como “mediocre para Chile”.

Frei recordó que “durante 25 años crecimos sobre el 5% y nos sobraba la plata y pagamos la deuda externa. Esa era la realidad, no podemos seguir pensando en crecer poco. Me rebelo, porque ya lo hemos hecho y este país lo puede volver a hacer”, lo que generó aplausos entre los asistentes.

Desarrollo humano y modernización

El ex senador de la DC también mencionó que “no hay recetas mágicas: todos los países de más alto desarrollo humano alcanzaron su nivel de desarrollo a través de una modernización social y productiva, el ahorro, y el crecimiento”.

Frei advirtió sobre los peligros del populismo, afirmando que “la vía fácil del populismo la han usado muchos países. Además, hoy 15 gobiernos están llegando con ultraderecha, ¿ese destino queremos? Hay que trabajar y duro, porque el desarrollo pleno es la esencia, Chile requiere incentivar la inversión y el ahorro”.

Crisis política y reforma necesaria

El ex jefe de Estado también abordó la crisis política en Chile, afirmando que “no más Pymes políticas en Chile. ¿Hoy cuántos partidos hay en el Congreso? 22 o 30”. En este sentido, enfatizó que “la reforma política es indispensable, todos hablamos pero otra es actuar. Alguien tiene que ponerse firme, porque al final los negocios y la sociedad funcionan si la política funciona”.

Frei cuestionó la efectividad del actual gobierno, preguntando “¿cuántos proyectos importantes ha sacado este Gobierno? Se cuentan con una mano, por eso hay que superar la fragmentación y buscar los acuerdos”.

Finalmente, recordó que “tanto que se criticaba que éramos la cocina o cocineros, pero se resolvían los temas, había acuerdos; hay que recuperar el prestigio de la política” y concluyó que esto conducirá a un “crecimiento sostenible y recuperará la inversión para que terminemos con una economía que está estancada.”