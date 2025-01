Eduardo Frei critica el crecimiento económico proyectado y llama a reformas urgentes en Chile

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle realizó una crítica contundente al manejo económico actual de Chile y expresó su descontento con las proyecciones de crecimiento durante un seminario organizado por Icare. En su intervención, Frei cuestionó el crecimiento proyectado de un 2% para los próximos años, recordando que durante su gestión, que abarcó desde 1994 hasta 2000, el país experimentó un crecimiento sostenido que oscilaba entre el 5% y el 7% anual. “En mi gobierno (…) crecíamos al 5%, al 6%, al 7% y nos sobraba la plata”, expresó, reflejando su desahogo sobre la situación económica actual.

Crecimiento y desafíos económicos

El exmandatario, quien es un emblema de la Democracia Cristiana, destacó la diferencia entre su gestión y la actual. “No teníamos que hacer reformas ni ninguna cosa rara”, añadió, subrayando la estabilidad económica que se vivía en su época. Frei manifestó su preocupación por el crecimiento mediocre que se anticipa, afirmando que “crecer al 1% o 2% es mediocre (…) Me rebelo profundamente, porque lo hemos hecho y este país lo puede hacer”.

Su descontento no solo se basa en las cifras, sino también en la percepción que se tiene del país en el extranjero. El ex presidente relató experiencias de sus viajes recientes, donde, tras asistir a eventos internacionales, se encontró con la misma pregunta recurrente: “¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasó en Chile? Y uno no haya qué explicar”. Esta inquietud sobre la imagen de Chile en el exterior refleja la preocupación por la falta de acciones concretas que impulsen el desarrollo y crecimiento del país.

La necesidad de reformas políticas

Frei también abordó el tema de la reforma al sistema político, una necesidad que, según su opinión, no se ha concretado. “No más pymes políticas. Lo digo aquí. La reforma al sistema político es indispensable. Todos hablan del tema, pero no se concreta nada”, enfatizó. En este sentido, el ex jefe de Estado cuestionó la efectividad del Gobierno actual, preguntando: “¿Cuántos proyectos importantes ha sacado este Gobierno? Se cuentan con los dedos de la mano”, lo que evidencia su frustración con la falta de avances significativos en la agenda política y económica del país.

Frei, quien ha sido una figura clave en la política chilena durante varias décadas, enfatizó que es fundamental que alguien tome la iniciativa y se comprometa a impulsar los cambios necesarios. Su discurso no solo refleja la postura de un ex presidente, sino también una voz crítica que busca motivar a la acción y el compromiso en el contexto actual. Con este discurso, Frei no solo se posiciona como un crítico de la situación económica, sino que también llama a la reflexión sobre el futuro del país y el rol que deben jugar los líderes políticos en la búsqueda de soluciones que beneficien a la ciudadanía. Su llamado a la acción resonó entre los asistentes del seminario, evidenciando la necesidad de un cambio urgente en la dirección que toma Chile.