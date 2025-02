Eduardo Fuentes revela su lucha contra el cáncer de piel tras cirugía y llama a cuidar la salud

Eduardo Fuentes, conocido animador del programa matutino “Buenos días a todos”, apareció en pantalla con un notable parche cerca de uno de sus ojos, lo que llevó a la presentadora María Luisa Godoy a comentar sobre su estado de salud. Durante la emisión, Fuentes explicó la razón detrás de su herida facial, revelando que había tenido que someterse a un procedimiento médico para la extracción de un lunar que resultó ser un carcinoma.

Detalles del procedimiento médico

Fuentes relató que, tras abandonar el matinal antes de lo habitual, se dirigió al médico donde le realizaron la intervención. “Me tuvieron que sacar un pequeño lunar que era malo, era un carcinoma que estaba instalado. Me lo habían sacado una vez y el riesgo era que volviera… y volvió”, explicó el animador. Este tipo de carcinoma, según la información proporcionada por la Clínica Mayo, se define como un tipo de cáncer que se origina a partir de una proliferación de células en la piel.

El procedimiento al que se sometió Fuentes fue descrito como poco invasivo, donde se retira el lunar y se envía a realizar una biopsia. “Luego hay todo un proceso y un chequeo del lugar, para ver que esté en buenas condiciones”, añadió.

Consejos sobre el cuidado de la piel

Durante su intervención, Eduardo Fuentes también hizo un llamado a la audiencia sobre la importancia de cuidar la piel. “Usted, como nosotros (con Mari Godoy), que tenemos muchos lunares, tiene que cuidar su piel”, aconsejó a los televidentes.

El animador compartió cómo se dio cuenta de la presencia del lunar en su rostro, mencionando que fue un “chiripazo” y que la doctora que le operó uno de sus párpados le recomendó que se lo revisara.

Fuentes también reflexionó sobre su propia falta de cuidado en relación a la protección solar, indicando que a menudo no es lo suficientemente cuidadoso con su piel. “Uno, como hombre, no siempre es todo lo cuidadoso que debería ser con su piel, a veces le hago el quite al protector solar, pero así se aprenden las lecciones, a golpes y hay que ser consciente de aquello. Pero al parecer está todo bien”, aseguró.

Importancia de la protección solar

El conductor del matinal hizo hincapié en la necesidad de protegerse adecuadamente de los rayos solares, advirtiendo que “la situación está muy compleja, los rayos solares tienen un efecto acumulativo en nuestra piel y hay que estar revisándolo constantemente”. Además, recomendó a los televidentes que se miren la piel y que utilicen bloqueador solar, así como que cuiden su exposición al sol.

Fuentes concluyó su mensaje enfatizando la importancia de la prevención y el cuidado personal en relación a la salud de la piel.