Ejército de Chile convoca a nuevos llamados para el Servicio Militar 2025, con fechas y lugares específicos

El Ejército de Chile ha anunciado una nueva convocatoria para aquellos ciudadanos que debían cumplir con el Servicio Militar 2025 y no pudieron asistir a las fechas previamente establecidas. Esta es una oportunidad adicional para que los convocados regularicen su situación militar.



Detalles de la nueva convocatoria

El Departamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional ha informado que los convocados podrán presentarse los días 20 y 21 de marzo en diversas Unidades Militares a lo largo del país. Los lugares designados para la presentación son los siguientes:

Estadio Militar de Santiago : Luis Cousiño 1913, Santiago.

: Luis Cousiño 1913, Santiago. Regimiento Logístico del Ejército N°1 “Bellavista” : Avenida Guanaco 2650, Conchalí.

: Avenida Guanaco 2650, Conchalí. Regimiento N°2 “Maipo” : Avenida Gran Bretaña 851, Playa Ancha, Valparaíso.

: Avenida Gran Bretaña 851, Playa Ancha, Valparaíso. Regimiento N°16 “Talca” : Avenida 3 oriente, calle 11 norte 2197, Talca.

: Avenida 3 oriente, calle 11 norte 2197, Talca. Regimiento N°6 “Chacabuco” : Avenida Collao 171, Concepción.

: Avenida Collao 171, Concepción. Destacamento de Montaña N°8 “Tucapel” : Avenida Bernardo O’Higgins 750, Temuco.

: Avenida Bernardo O’Higgins 750, Temuco. Regimiento N°12 “Sangra”: Kilómetro 1015, Carretera Panamericana Sur, Puerto Varas.

Convocatoria para otras ramas de las Fuerzas Armadas

Es relevante mencionar que esta nueva fecha de presentación también es aplicable para los jóvenes que fueron convocados por la Armada y la Fuerza Aérea de Chile y que no pudieron asistir a su respectivo llamado. En esta ocasión, los convocados deberán presentar la documentación necesaria para optar por realizar el Servicio Militar o solicitar la exclusión del mismo.

Consecuencias de no presentarse

El Servicio Militar es obligatorio para los hombres chilenos y voluntario para las mujeres. Aquellos hombres que no se presenten en esta nueva fecha o que, habiendo sido seleccionados, no lleguen al acuartelamiento, serán considerados infractores y remisos, respectivamente. Según la legislación vigente, los ciudadanos de entre 20 y 45 años que no asistan a los llamados de movilización sin una causa justificada enfrentarán sanciones que pueden incluir penas de presidio menor en su grado máximo, lo que se traduce en una condena de entre 3 años y un día a 5 años de cárcel.