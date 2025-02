Elon Musk podría ser padre de su hijo N.º 13, revela Ashley St. Clair en un comunicado sorpresivo

Elon Musk habría dado la bienvenida a su hijo N.º 13 hace cinco meses, según la activista conservadora y autora estadounidense, Ashley St Clair, de 26 años. En un comunicado publicado el 14 de febrero en su cuenta de X, la joven escribió: “Hace cinco meses, recibí a un nuevo bebé en el mundo. Elon Musk es el padre. No he revelado esto anteriormente para proteger la privacidad y la seguridad de nuestro hijo, pero en días recientes se ha vuelto claro que los medios de tabloides tienen la intención de hacerlo, sin importar el daño que causará”.

Esperando la respuesta de Musk

Tras este sorprendente anuncio, St. Clair respondió a un mensaje de Musk, de 53 años, en un comentario que posteriormente fue eliminado. En su mensaje, afirmó que ella y su equipo “han estado tratando de comunicarse durante los últimos días y no han obtenido respuesta”, con el objetivo de concretar el supuesto acuerdo de paternidad en el que estaban trabajando.

Al día siguiente, durante la jornada del 15 de febrero, quien parece ser el representante de la joven, Brian Glicklich, publicó otro comunicado donde se señala que: “Ashley y Elon han estado trabajando en privado durante algún tiempo en la creación de un acuerdo sobre la crianza de su hijo. Es decepcionante que un reportero de tabloide, que acosó repetidamente a Ashley y su familia, haya hecho imposible completar ese proceso de manera confidencial”.

“Estamos esperando que Elon reconozca públicamente su rol parental con Ashley para poner fin a especulaciones infundadas. Ashley confía en que Elon tiene la intención de finalizar su acuerdo rápidamente, en el mejor interés del bienestar y la seguridad del hijo que comparten”, agregó.

Reacciones de Musk

Ashley St. Clair expresó en una entrevista exclusiva al New York Post este domingo: “Mi hijo es lo más perfecto que me ha pasado. No cambiaría nada”. Hasta el momento, la única reacción pública de Musk respecto del tema fue un comentario hecho en su cuenta de X, donde un usuario reflotó una publicación antigua de St. Clair donde aludía a querer tener hijos con el magnate, a lo que este escribió «Whoa» a modo de asombro.

Los hijos de Elon Musk

Sin considerar el hijo que Musk habría tenido con la joven autora, y según confirmó la BBC, el dueño de X ha sido padre de al menos 12 hijos con tres mujeres diferentes.

Su primera esposa, Justine Wilson, con quien estuvo casado entre 2000 y 2008, fue madre de sus primeros seis hijos, aunque su primogénito falleció poco después de nacer. Luego, tuvo tres hijos con la cantante Grimes, con quien mantuvo una relación intermitente. Además, en 2021 se reveló que había tenido gemelos con Shivon Zilis, ejecutiva de su empresa Neuralink.

Musk ha declarado en varias ocasiones que cree que la baja tasa de natalidad es un problema para el futuro de la humanidad, lo que explicaría su decisión de tener una familia numerosa.

De acuerdo con el citado medio, el hijo más reconocido de Elon Musk, X Æ A-12, se hace llamar “Lil X” y es descrito por Musk como un “ser humano de apoyo emocional”. Según Walter Isaacson, autor de la biografía de Musk, el magnate está “profundamente comprometido” con sus hijos. Sin embargo, su padre, Errol Musk, ha criticado públicamente la manera en que Elon se relaciona con sus hijos, alegando que casi no los ve y que son cuidados por muchas niñeras.