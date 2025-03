Controversia tras la victoria de Emilia Dides en Viña: redes sociales dividen opiniones y tiktoker responde a críticas

La reciente elección de Emilia Dides como reina del Festival de Viña del Mar ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales, donde se han manifestado tanto apoyos como críticas hacia la ganadora y su competidora, Faloon Larraguibel. La controversia se intensificó tras la difusión de un reportaje de Canal 13 que cuestionó la campaña de Dides, lo que provocó un fuerte descontento entre los seguidores de la reina, resultando en cerca de 7.000 denuncias por parte del público.

Reacciones en redes sociales

La situación generó un ambiente polarizado en las plataformas digitales, donde muchos usuarios expresaron su apoyo a Emilia Dides, mientras que otros se alinearon con Faloon Larraguibel. En este contexto, la conocida tiktoker chinita.og decidió intervenir y dirigirse a los críticos de Dides. En su video, que rápidamente se volvió viral, acumulando más de un millón cien mil visitas en solo cuatro días, la tiktoker abordó la controversia y dejó un mensaje claro a Larraguibel y a Pamela Díaz.

Comentarios de chinita.og

En su análisis, chinita.og comenzó por comparar las edades de las figuras involucradas, pero rápidamente desestimó la relevancia de este aspecto. Ella afirmó: “Lo malo no es tener 44 o 35, sino comportarte como si tuvieras 15, en segundo medio, pelando a la compañerita que te cae mal”. Esta declaración subraya su crítica hacia la actitud de algunos adultos en el debate, sugiriendo que la madurez no se mide únicamente por la edad.

La tiktoker continuó su descargo en contra de Larraguibel, expresando su desdén por los comentarios que cuestionaban la validez de la victoria de Dides. En su intervención, mencionó: “Pero qué idiotez más grande eso de ‘tú no eres la reina’, ‘dame el anillo’, ‘dame la corona’. ¿Repetiste segundo básico 30 veces? No les falta Dios, les falta psiquiatra”. Con estas palabras, chinita.og enfatizó que la discusión sobre la coronación de Dides no debería ser objeto de burlas o descalificaciones.

Impacto del video

El video de chinita.og no solo se volvió viral, sino que también generó un debate más amplio sobre la percepción de la edad y la madurez en el contexto de la competencia de belleza. La tiktoker destacó que su generación no se siente atraída por este tipo de controversias, lo que sugiere un cambio en las dinámicas sociales y culturales en torno a los concursos de belleza y la forma en que se perciben las figuras públicas.

La controversia en torno a la elección de Emilia Dides como reina del Festival de Viña del Mar continúa generando reacciones diversas, reflejando las tensiones entre diferentes generaciones y sus respectivas visiones sobre la competencia y la imagen pública.