Emilia Dides responde a rumores de intervenciones estéticas tras su éxito en Miss Universo

La cantante nacional Emilia Dides ha captado la atención tras su reciente participación en un certamen de belleza, donde se posicionó entre las mujeres más bellas del mundo, evocando recuerdos de Cecilia Bolocco, quien se coronó como Miss Universo en 1988. A tres meses de este evento, han surgido en redes sociales diversas especulaciones sobre posibles intervenciones estéticas que la influencer habría realizado en su rostro antes de su presentación en el concurso.

Comentarios en redes sociales

Los comentarios en las plataformas digitales han sido numerosos, lo que llevó a Dides a aclarar la situación en su cuenta de TikTok. En un video, la cantante se dirigió a sus seguidores preguntando: “¿Realmente cambié tanto?”, mientras mostraba una fotografía de su apariencia hace poco más de un año.

Intervenciones estéticas

A pesar de que muchos consideran que Emilia no presenta cambios significativos, ella misma admitió haber realizado algunos procedimientos estéticos. En sus declaraciones, reconoció que se sometió a tratamientos con toxina botulínica (bótox) y ácido hialurónico, además de una ligera modificación en sus cejas.

En un tono sincero, Dides comentó sobre sus cejas: “Sí, mis cejas son tatuadas. Oh my god, la Miss Chile tiene las cejas tatuadas”. Al explicar el motivo detrás de esta decisión, la cantante reveló que le sugirieron: “necesitamos sacarte las cejas para que la mirada se te abra”, a lo que ella accedió. Sin embargo, tras el procedimiento, se dio cuenta de que el resultado no era el esperado, ya que sus cejas quedaron muy delgadas. Para solucionar esto, buscó a un especialista y optó por el microblading para lograr un aspecto más natural y acorde a su estilo.

Próxima aparición en televisión

La modelo y cantante se sincerará sobre su experiencia y los procedimientos estéticos en el programa “Podemos Hablar”, donde se espera que comparta más detalles sobre su transformación y las reacciones que ha recibido en las redes sociales.