Emilia Dides, la chilena que brilla en Miss Universo 2024 y ya es favorita del público

Durante las últimas semanas, el nombre de Emilia Dides ha ganado notoriedad en Chile debido a su papel como representante nacional en el Miss Universo 2024, el certamen de belleza más destacado del año. La joven de 25 años ha captado la atención del público y de los expertos en el ámbito del certamen, lo que ha llevado a que se le considere una de las favoritas para obtener la corona.

Trayectoria musical de Emilia Dides

Emilia Dides, conocida artísticamente como Emilia D, tiene una larga trayectoria en el mundo de la música. Desde muy joven, a la edad de siete años, comenzó a incursionar en el canto. Su pasión por la música la llevó a estudiar de manera profesional en la Escuela Moderna de Música y Canto, así como en la Academia Alicia Puccio y en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. En 2019, su participación en un concurso musical la catapultó a la fama, donde interpretó varios covers que impresionaron al jurado, destacando su versión de I will always love you de Whitney Houston.

Participación en el Miss Universo 2024

Durante su participación en el Miss Universo, Emilia Dides ha sido el centro de atención no solo por su belleza, sino también por su estilo y su dominio del idioma inglés. Su capacidad para conectar con el público ha sido evidente, y recientemente logró un récord en redes sociales al alcanzar más de 600 mil “me gusta” tras su presentación en las cuentas oficiales del certamen. Esto demuestra su popularidad y el cariño que le tiene el público.

Gala preliminar y selección de finalistas

El próximo evento crucial en el que Emilia Dides participará es la gala preliminar del Miss Universo 2024, programada para el jueves 14 de noviembre. Este evento es fundamental, ya que de él se seleccionarán las 30 finalistas que competirán en la gran final el sábado 16 de noviembre en Ciudad de México. La gala comenzará a las 20:00 horas locales, lo que corresponde a las 23:00 horas en Chile. De las 25 candidatas elegidas directamente, se sumarán cuatro más a través de votación popular, representando a diferentes regiones del mundo, incluyendo una de Latinoamérica y el Caribe, una de Europa, otra de África y una más de Asia y Oceanía.

Redes sociales y apoyo del público

La presencia de Emilia Dides en las redes sociales ha sido significativa, y su popularidad se ha visto reflejada en la interacción del público. Su cuenta de Instagram ha sido un canal importante para compartir su experiencia en el certamen y conectar con sus seguidores. Las publicaciones relacionadas con su participación en el Miss Universo han generado un gran interés y apoyo, lo que la posiciona como una de las candidatas más queridas del certamen.