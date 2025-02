Emilia Dides sorprende al público con su debut musical y anécdota divertida en un taxi

La música se ha convertido en una nueva realidad para la modelo y reina de belleza Miss Universo Chile, Emilia Dides, quien ha comenzado el año 2025 con un esperado debut en el Festival de Las Condes, donde recibió numerosos elogios por su actuación.

Un debut exitoso en el Festival de Las Condes

La participación de Emilia Dides en el festival marcó un hito en su carrera, ya que no solo se destacó como modelo, sino que también como cantante. Este evento ha sido un trampolín para su nueva faceta artística, que ha dejado anécdotas divertidas que la modelo comparte con sus seguidores en redes sociales.

Un encuentro inesperado en un taxi

En una de sus historias de Instagram, Emilia Dides relató un curioso episodio que vivió recientemente. Mientras se encontraba en un taxi, comenzó a sonar una de sus canciones en la radio. El conductor, ajeno a la identidad de su pasajera, continuó su trayecto sin saber que la voz que sonaba era la de Emilia. La modelo, con una actitud de timidez y humildad, sonrió sin revelar su identidad.

Emilia Dides compartió su emoción al recordar el momento: “Estaba escuchando mi canción cuando me subí y no sabía que era yo”. Posteriormente, decidió revelarle al conductor que ella era la cantante de la canción que sonaba. El chofer, sorprendido, respondió: “No, no me avisaste”, lo que provocó risas entre ambos. Emilia le mostró su voz al conductor, cantando una parte de su tema: “Hay peligro, y me gusta…”. La interacción terminó en una nota amistosa, con ambos quedando como amigos tras el divertido encuentro.

Proyectos futuros y participación en el Festival de Viña del Mar

Más allá de su debut musical, Emilia Dides continúa destacando en el ámbito del entretenimiento. La modelo ha anunciado varios proyectos musicales para el año 2025, lo que ha generado expectativas entre sus seguidores y en la industria. Además, su nombre ha sido mencionado entre los posibles jurados del Festival de Viña del Mar, un evento de gran relevancia en el país.

La artista también ha abierto la posibilidad de ser nominada como Reina del Festival. Si se confirma su participación en este rol, se uniría a una lista de reconocidas figuras que aspiran a la corona, entre las que se encuentran Karen Doggenweiler y Faloon Larraguibel. La expectativa por saber quién será coronado este año sigue creciendo entre el público y los medios.