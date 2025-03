Emilia Dides desmiente rumores de quiebre con Sammis Reyes y aclara su relación en nuevo capítulo de ‘Que te lo digo’

En el reciente capítulo de “Que te lo digo”, Emilia Dides abordó los rumores que circulaban sobre un posible quiebre con Sammis Reyes. La Miss Chile y el deportista habían confirmado su relación tras su aparición en la Gala del Festival de Viña a finales de febrero, lo que había generado especulaciones sobre un romance entre ambos. Sin embargo, en los últimos días, surgieron alarmas sobre una posible separación, ya que la pareja había dejado de compartir imágenes juntos en sus redes sociales y, supuestamente, Dides habría archivado las fotos con el exjugador de la NFL.

Ante esta situación, el periodista Luis Sandoval se comunicó con Emilia para indagar directamente sobre su relación con Sammis Reyes. En la conversación, la cantante desmintió los rumores de quiebre, afirmando: “No he borrado de él (…) Es falso 1000%”. Con estas palabras, Emilia Dides negó la ruptura con Reyes. Además, añadió: “Pero nunca he subido nada, no sé a qué se refieren”, lo que sugiere que la falta de publicaciones no implica necesariamente un problema en su relación.

El periodista también aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre las imágenes que había compartido junto al actor español Mario Casas, lo que había intensificado aún más los rumores de separación. Emilia aclaró: “Pero eso es trabajo, además que comenté que seguíamos juntos”, indicando que su relación con Sammis continúa.

Finalmente, Emilia Dides mencionó que la foto más reciente que compartió con su pareja fue hace una semana, y añadió: “Las parejas que más fotos suben en las redes son las que peor están”, sugiriendo que la cantidad de publicaciones no es un indicador de la salud de una relación.