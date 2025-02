Nueva controversia en torno a Emilia Pérez: ¿plagio o inspiración en Made in Bangkok?

La polémica en torno a la película Emilia Pérez continúa, sumando un nuevo capítulo a los escándalos que rodean a este musical. La cinta, que contaba con 13 nominaciones a los Óscar, se ha convertido en el centro de atención debido a acusaciones de plagio que involucran al director francés Jacques Audiard, quien recientemente hizo comentarios controvertidos al referirse al español como “un idioma de pobres”.

Acusaciones de plagio por parte de Flavio Florencio

El director argentino Flavio Florencio ha señalado que Audiard se inspiró en su documental Made in Bangkok, estrenado en 2015. En una entrevista con El Diario de Chihuahua, Florencio afirmó que el director francés utilizó varios planos de su trabajo, especialmente en la parte postoperatoria de su protagonista, Morganna Love, quien es actriz y activista transgénero.

Florencio expresó: “Las similitudes están ahí, son obvias y se sustentan también por las aclaraciones del director. Él dijo que no investigó demasiado, amparándose en esta idea de que él no hacía un documental, sino una ópera. Creo que tampoco hizo ‘research’ de lo que es una operación de reasignación sexual”.

El director argentino también comentó sobre la representación que Audiard tiene de las mujeres trans que viajan a Tailandia, indicando que su visión es reduccionista. “Para el director es como que todas las mujeres trans que viajan a Tailandia, al despertarse tienen un espejo, miran por la ventana, toman agua en pajita… Es la representación que él cree de lo que es la experiencia, cuando en realidad yo hice un documental basado en la experiencia única de Morganna”, subrayó Florencio.

Dudas sobre la originalidad de la trama

Además de las acusaciones de plagio, Flavio Florencio ha manifestado sus dudas sobre la originalidad de la trama de Emilia Pérez. En este sentido, cuestiona que hay elementos que sugieren que la película se “inspira” en la experiencia de Morganna Love, ya que revisó personalmente algunos planos que considera similares a los de su documental.

Florencio comentó: “Cuando vi el video, no sé si es plagio, si es homenaje, si es inspiración, si es casualidad. Yo no sé lo que es, honestamente, porque no soy abogado y no soy experto en derecho autor. Ahí viene mi pregunta: ¿Es inspiración, homenaje, casualidad -que no creo-, o copia?”.

El director también destacó que la protagonista de su documental, Morganna Love, participó en el casting de Emilia Pérez, lo que podría indicar que Audiard estaba al tanto de su trabajo.

Experiencia personal en la realización de Made in Bangkok

A diferencia de Audiard, quien afirmó no haber realizado una investigación previa para su película, Flavio Florencio compartió que tuvo una experiencia directa al realizar Made in Bangkok. “Yo viví en un hospital 10 días con muchas chicas trans que se habían operado, con muchas mujeres, y las experiencias de cada una eran distintas”, expresó el director, enfatizando la profundidad de su investigación y la singularidad de las historias que documentó.