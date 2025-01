Emilia Ríos anuncia su primer embarazo en medio de controversias por irregularidades en su gestión como alcaldesa

Ayer por la noche, la exalcaldesa de Ñuñoa y actual subsecretaria de Deportes, Emilia Ríos, compartió una noticia personal significativa con sus seguidores: anunció que está esperando a su primer hijo.



Este anuncio fue realizado por la politóloga a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen que muestra su mano junto a la de su pareja, ambas luciendo sus anillos de matrimonio, mientras se encontraban sentados a la orilla de un río. En su mensaje, Ríos expresó: “Hace no tanto tiempo, el que ahora es mi marido y yo, nos pusimos esos anillos para simbolizar que queríamos estar juntos para toda la vida. También para decir que ya soñábamos con que todo eso que nos amamos, algún día se transformara en un integrante más de nuestra familia”.

Continuó su mensaje afirmando: “Y así, hoy estamos esperando a nuestro primer hijo y no podemos más de la emoción y felicidad que significan sentirte crecer de a poco e imaginarnos cómo serás cuando llegues. Sabemos que tienes muchas ganas de venir”. La exalcaldesa también reflexionó sobre su madre, mencionando: “Pienso en mi madre, mujer fuerte y trabajadora que me trajo a este mundo y no puedo dejar de sentirme maravillada por la vida y su forma de abrirse paso ante todo”.

Irregularidades detectadas por la Contraloría en Ñuñoa

Recientemente, se dio a conocer un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República, que abarcó el periodo entre enero y septiembre del año 2024. Este informe reveló supuestas irregularidades que ocurrieron durante el mandato de Emilia Ríos como alcaldesa de Ñuñoa.

Entre las irregularidades identificadas por la Contraloría se encuentran un posible mal uso de vehículos municipales, pagos no acreditados a funcionarios y un uso indebido de las redes sociales de la Municipalidad de Ñuñoa durante la campaña de la exalcaldesa.

En respuesta a estas acusaciones, Emilia Ríos se pronunció a través de sus redes sociales, donde publicó un comunicado de prensa. En este comunicado, Ríos indicó: “Luego de una exhaustiva fiscalización, el resultado de este proceso arroja observaciones que sólo se refieren a aspectos puntuales y específicos, propios de la gestión administrativa”.

Además, Ríos agregó: “Este informe expone fallas administrativas de orden menor y no da cuenta de ninguna situación que no pueda ser subsanada en el plazo indicado por Contraloría para responder aspectos pendientes y observaciones”.

Finalmente, la subsecretaria concluyó: “Por el contrario, de este informe no se desprende ningún antecedente que sea indicativo de problemas que excedan el mero ámbito administrativo”.

La noticia sobre su embarazo y las irregularidades detectadas por la Contraloría marcan un momento significativo en la vida pública y personal de Emilia Ríos.