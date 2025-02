Macron asegura apoyo a Ucrania para liderar conversaciones de paz y destaca la influencia de Trump sobre Putin

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que apoyará a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que “los ucranianos sean los que lideren las conversaciones que lleven a una paz sólida y duradera” en el contexto del conflicto armado con Rusia, tras mantener una conversación telefónica con él.



En un mensaje publicado en las redes sociales, Macron también consideró “una excelente noticia” la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logre convencer “realmente” al presidente ruso, Vladimir Putin, para que “detenga la agresión” hacia Ucrania.

El mandatario francés subrayó que “son los ucranianos los únicos que pueden impulsar las discusiones para una paz sólida y duradera” con Rusia. En su publicación en X, Macron escribió: “Les ayudaremos en este empeño”.

En su mensaje, Macron expresó:

I just spoke with President @ZelenskyyUa. If President @realDonaldTrump can truly convince President Putin to stop the aggression against Ukraine, that is great news. Then, it will be the Ukrainians alone who can drive the discussions for a solid and lasting peace.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 de febrero de 2025

La conversación entre Macron y Zelenski se produjo tras la primera jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el presidente ucraniano se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Macron también destacó que los europeos tienen la responsabilidad de “reforzar su seguridad colectiva para ser más autónomos”. En este sentido, afirmó: “Francia desempeñará su papel plenamente en ese sentido. Hagamos ahora una Europa más fuerte y más soberana.”

La declaración de Macron refleja el compromiso de Francia y su interés en que Ucrania tenga un papel central en las negociaciones de paz, así como la importancia de la colaboración internacional para abordar la crisis en la región.