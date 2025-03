Eskarcita, ex Gran Hermano, sorprende al anunciar su candidatura a Miss Universo Chile, desata críticas en redes

La ex participante de Gran Hermano, conocida como Eskarcita o Scarlette Gálvez, ha confirmado su participación como candidata en el certamen de Miss Universo Chile, una noticia que ha causado revuelo en las redes sociales. La joven compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde lució un atuendo que recuerda al de Emilia Dides, la actual reina del certamen. “Estoy muy feliz de poder contarles que soy candidata oficial de Miss Universo Chile. Esa no se la esperaban. Que nunca sepan tu siguiente jugada”, expresó Eskarcita en su publicación.

Reacción en redes sociales

La noticia de su candidatura ha generado una variedad de reacciones en las plataformas sociales, donde algunos usuarios han expresado su apoyo, mientras que otros han sido bastante críticos. La revelación de Eskarcita como candidata no fue bien recibida por todos, y varios comentarios negativos comenzaron a surgir casi de inmediato.

Una usuaria de Instagram comentó: “Como no se ubica, tiene tatuajes horribles, es grosera, no sabe hablar”, reflejando una opinión negativa sobre su idoneidad para el certamen. Otra persona expresó: “Muy bella nada personal ni en tu contra, pero no estás a la altura de un certamen así”, sugiriendo que la joven no cumple con los estándares esperados para representar a Chile en un evento de tal magnitud.

Además, un tercer comentario indicaba: “No creo que representes a Chile en un certamen tan importante y culto como es el Miss Universo, te faltan idiomas, te falta hablar bien y falta tu propio estilo”, lo que subraya las críticas sobre su preparación y estilo personal.

A pesar de las críticas, Eskarcita no ha eliminado ni restringido los comentarios en su perfil, lo que sugiere que está dispuesta a enfrentar las opiniones tanto positivas como negativas sobre su participación en el certamen. La decisión de participar en Miss Universo Chile marca un nuevo capítulo en la vida de la ex Gran Hermano, quien ha estado en el ojo público desde su aparición en el reality show.