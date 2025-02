Detienen a conductor de vehículo con patente de cartón y más de 300 multas en Estación Central

En la mañana de este miércoles, se llevó a cabo una fiscalización vehicular en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, donde se descubrió un hecho inusual relacionado con un vehículo.

Fiscalización en Estación Central

El operativo fue realizado por personal de Carabineros y del Ministerio de Transporte, quienes se encontraban en la calle Toro Mazotte cuando detectaron un automóvil Hyundai Accent que circulaba con una patente de cartón colocada en la zona del parabrisas. Este hallazgo generó sorpresa entre los funcionarios, ya que la utilización de una patente de cartón es un hecho insólito en el contexto de las normativas de tránsito.

Detalles del vehículo y su conductor

El conductor del vehículo, al ser abordado por las autoridades, afirmó: “El auto no es mío”, y expresó no tener conocimiento sobre la razón por la cual la placa de matrícula no era la correcta. Esta declaración llevó a los Carabineros a investigar más a fondo la situación del automóvil.

Multas acumuladas y documentación

Durante la verificación de antecedentes del vehículo, se constató que, a pesar de no tener registros de antecedentes vigentes, el automóvil contaba con un total de 304 multas acumuladas. En cuanto a la documentación presentada, el vehículo solo poseía el permiso de circulación, lo que generó dudas sobre cómo se había obtenido, especialmente considerando la cantidad de infracciones registradas.

El conductor, por su parte, solo poseía una licencia de conducir venezolana, lo que también fue objeto de revisión por parte de las autoridades. La situación del vehículo y su conductor se encuentra bajo investigación para determinar las implicaciones legales de este caso.