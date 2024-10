Alerta por estafa: Falsos repartidores ofrecen encomiendas ‘por pagar’ en Santiago

Recientemente, se ha reportado una nueva modalidad de fraude en la Región Metropolitana, que involucra a supuestos repartidores que contactan a sus víctimas con el pretexto de entregarles una encomienda pendiente de pago. Estos individuos se presentan en los domicilios de sus objetivos o se comunican con ellos a través de mensajes de texto, insistiendo hasta lograr convencerlos de que deben pagar por una compra que en realidad no existe.

El 1 de octubre, Alejandro Latrach recibió una llamada del conserje de su edificio en Santiago, quien le informó sobre un pedido que debía pagar y recibir. A pesar de estar seguro de que no había realizado ninguna compra pendiente, Latrach decidió bajar a la recepción para obtener más información sobre esta supuesta encomienda. En su relato, Alejandro describe al presunto repartidor como un joven sin uniforme, con acento extranjero y portando una caja. Este individuo afirmó trabajar para una empresa de encomiendas y le insistió que tenía una compra ‘por pagar’ a su nombre.

El monto que se le solicitó fue de $86.000, y al preguntar por los detalles de la compra, la boleta mostraba que correspondía a un dron con cámara. Latrach, quien tiene todas sus aplicaciones y compras asociadas a su tarjeta, se mostró alerta ante la llegada de esta encomienda ‘por pagar’. Al tomar la caja, notó que era demasiado liviana para contener un dron. Cuando se negó a pagar, el supuesto repartidor le advirtió que tendría que devolver la caja y que la compra se perdería. Finalmente, el individuo se marchó sin lograr concretar el fraude.

Al día siguiente, Latrach compartió su experiencia con compañeros de trabajo, y uno de ellos reveló que también había sido víctima de un esquema similar. En este caso, el supuesto repartidor contactó a su colega por SMS, presentándose como funcionario de otra empresa de reparto y mencionando una encomienda pendiente de pago por $89.000, la cual no reconoció. Aunque ambos lograron evitar ser estafados, Latrach advirtió que ‘el fraude está bien confeccionado para hacer caer a otras personas’.

Para prevenir caer en este tipo de fraudes, Latrach recomienda evitar las compras ‘por pagar’, realizar el seguimiento de las encomiendas a través de plataformas oficiales y no dejarse llevar por la ambición de recibir y pagar por artículos que parecen atractivos. “Puede haber personas que vean la oportunidad de quedarse con el objeto y pagar porque les gusta, aunque no sea suyo”, añadió.

La Policía de Investigaciones (PDI) ha indicado que, aunque no se han recibido denuncias formales sobre esta nueva modalidad de estafa, no es ajena a otros fraudes de características similares. Samuel Inzunza, inspector de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, comentó que a lo largo del tiempo se ha observado cómo estos delincuentes económicos crean situaciones que aparentan ser beneficiosas para sus víctimas. La PDI recomienda siempre sospechar de cualquier cosa que no se haya solicitado y enfatiza que en cualquier transacción regular deben existir condiciones claras que ambas partes deben conocer, como la forma de envío y entrega del producto, así como los valores correspondientes.

Por su parte, Carabineros ha reportado un aumento en las denuncias de estafas relacionadas con compras realizadas durante el CyberMonday, principalmente por compradores que han utilizado sitios no oficiales. La capitán Javiera García, del departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, subrayó la importancia de corroborar cada pago mediante sus comprobantes y de denunciar cualquier cobro adicional. Además, destacó que la modalidad de fraude más común en la actualidad es la recepción de productos que no corresponden a la compra o la llegada de encomiendas no solicitadas. La capitán García también aconsejó mantener la atención ante anuncios en redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto, ya que son las plataformas más utilizadas para llevar a cabo estafas.