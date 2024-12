Luciano Lollo reflexiona sobre su difícil paso por River tras conquistar el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata ha cerrado la temporada 2023 con la obtención del Trofeo de Campeones, convirtiéndose en el único equipo argentino en conquistar dos títulos en el año, siendo el primero la Copa de la Liga, donde se impuso a Vélez en la definición. Tras la celebración de la vuelta olímpica ante su afición en Santiago del Estero, uno de los destacados en la defensa, Luciano Lollo, compartió sus reflexiones sobre su difícil etapa en River Plate.

El paso de Luciano Lollo por River Plate

Desde su llegada a Estudiantes, Luciano Lollo se ha consolidado como uno de los pilares del equipo. Sin embargo, su trayectoria en River Plate fue marcada por dificultades. Lollo estuvo en el club durante tres años, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, pero su tiempo en el equipo estuvo caracterizado por una escasa participación y una serie de lesiones que le impidieron tener la continuidad deseada. En total, Lollo solo disputó 16 partidos con la camiseta de River.

Después de haber celebrado su tercer título con Estudiantes, Lollo se tomó un momento para hablar sobre su experiencia en el club de Núñez. En una entrevista con ESPN, expresó: “En River tuve tres años de lesiones, donde la pasé muy mal y he tenido gente al costado que nunca me soltó la mano. Nunca claudiqué, saqué fuerzas de donde no tenía y hoy todo ese esfuerzo tiene sus frutos y trato de disfrutarlo”.

Logros recientes de Estudiantes

En su paso por Estudiantes, Lollo ha contribuido a la conquista de importantes títulos, incluyendo la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024. Su desempeño ha sido fundamental para el éxito del equipo en el ámbito nacional.

Trayectoria de Lollo en Racing y su llegada a River

Antes de unirse a Estudiantes, Luciano Lollo fue una figura destacada en Racing Club durante el Torneo Transición de 2014, lo que le permitió ser considerado por los principales clubes de Argentina y Sudamérica. A mediados de 2016, River Plate adquirió sus derechos a cambio de 3.5 millones de dólares, firmando un contrato por cuatro temporadas, aunque su paso por el club no fue recordado de la mejor manera debido a las lesiones y la falta de oportunidades.

Interés de River por Leo Fernández

En otro tema relacionado, Leonardo Fernández ha sido el jugador destacado de la Copa Libertadores, donde su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes, incluyendo a Boca Juniors y River Plate. Fernández, quien llegó a préstamo a Peñarol, ha mostrado un nivel sobresaliente que ha generado interés por su ficha para la temporada 2025, especialmente con la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes.

Los dirigentes de River Plate han acelerado las negociaciones y, aunque no se ha confirmado oficialmente, se ha informado que el club realizó una oferta de 5 millones de dólares por el jugador, la cual fue rápidamente rechazada. Según el periodista César Luis Merlo, la respuesta del Toluca fue que la oferta era “irrisoria, fue una oferta muy pero muy baja. Hasta ridícula. Ni la queremos leer. Ofrecen comprar un porcentaje mínimo del pase”, ya que el club mexicano espera recibir al menos 7 millones de dólares por el jugador.