Euphoria avanza hacia su tercera temporada con rumores de la llegada de Sharon Stone al elenco

La plataforma Max cuenta con un amplio catálogo de producciones televisivas que han dejado huella y han capturado la atención del público. Entre los títulos más destacados se encuentran Juegos de tronos (Game of Thrones), The Last of Us, Succession, The White Lotus, El Pingüino (The Penguin), La casa del dragón (House of the Dragon), Duna: profecía (Dune: Prophecy) y Los Soprano, que se han consolidado como grandes éxitos en la industria. Sin embargo, una de las series que ha captado la atención de la audiencia es Euphoria, un drama adolescente que ha tenido un impacto significativo en la cultura pop.

Después de una larga pausa en su producción, la tercera temporada de Euphoria finalmente está avanzando. Recientes informes sugieren que podría haber una posible incorporación de una reconocida actriz al elenco. Según las últimas noticias, Sharon Stone estaría en negociaciones para unirse al elenco de esta nueva temporada. Aunque aún no se ha recibido una confirmación oficial ni se han revelado detalles sobre el personaje que interpretaría, la posibilidad de que una figura icónica como Stone se sume al proyecto ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie.

Desde el estreno de la segunda temporada en 2022, los fanáticos han estado esperando con ansias novedades sobre la continuación de la historia. Ahora, desde la semana pasada, los rumores sobre nuevos fichajes han cobrado fuerza. La trayectoria de Sharon Stone en Hollywood, con películas como Bajos instintos (Basic Instinct, 1992), Casino (1995) y Rápida y mortal (The Quick and the Dead, 1995), podría aportar una nueva dimensión a su presencia en la serie.

Por otro lado, entre las incorporaciones confirmadas para esta entrega se encuentran artistas como Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison de Un mundo diferente, Priscilla Delgado, Julieta Adewale, Akinnuoye-Agbaje de Secret Level, Toby Wallace de Club de vándalos, Anna Van Patten de Gossip Girl y James Landry Hébert de Horizonte: Una leyenda americana. Estos nombres se sumarán al elenco principal encabezado por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Eric Dane, Maude Apatow y Colman Domingo.

Respecto a la trama, se ha confirmado que algunos personajes dejarán atrás sus roles secundarios, y la historia dará un salto temporal significativo. Las dos primeras temporadas exploraron las complejas experiencias de Rue, Jules, Nate, Cassie y el resto del grupo durante su adolescencia, abordando temas como la adicción, las relaciones tóxicas y la búsqueda de identidad. Ahora, los protagonistas se encontrarán en una nueva etapa de sus vidas, donde explorarán los desafíos de la adultez, la transición a la universidad o la vida laboral, así como las consecuencias de sus decisiones pasadas. Estaremos atentos a futuras actualizaciones sobre esta esperada temporada.