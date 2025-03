Evelyn Matthei llama a la unidad en la derecha ante posibles candidaturas de Bachelet y críticas de sus pares

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha recibido respuestas del oficialismo y de sus vecinos de sector tras su llamado a la unidad en la derecha y su emplazamiento ante una posible candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet. En una entrevista con La Tercera, Matthei enfatizó la necesidad de formar una alianza con todas las fuerzas opositoras al actual Gobierno, argumentando que los Demócratas, Amarillos, Socialcristianos, libertarios y republicanos no tienen “tantas diferencias o casi ninguna”.

En este contexto, Matthei reiteró su intención de convocar “una y otra vez” a la unidad del sector para enfrentar juntos las elecciones presidenciales y parlamentarias. La ex alcaldesa de Providencia afirmó: “Yo no voy a ser quien divida a la derecha de ninguna manera. Ahí veremos cómo nos vamos poniendo de acuerdo (…) Lo que sí quiero dejar claro es que para gobernar Chile, para gobernar en la situación sumamente compleja en que nos encontramos, tiene que haber grandeza y tiene que haber una actitud de poner a Chile primero”.

Respecto a la posibilidad de que Bachelet se postule nuevamente a la presidencia, Matthei expresó: “No me vengan con eso. Me tuve que hacer cargo de una candidatura que nadie quería, porque se habían caído dos o tres candidatos. Entonces, no me vengan a decir a mí que yo perdí esa elección. Lo que yo hice fue asumir cuando nadie más quería asumir, sabiendo que iba a perder. No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder”.

En el marco de la elección presidencial de 2025, la situación se complica con la respuesta de los partidos de oposición. El Partido Republicano ha mostrado una negativa a la propuesta de unidad de Matthei, buscando fortalecer el liderazgo de su candidato, José Antonio Kast, y diferenciándose del proyecto político de Chile Vamos. El jefe de bancada de diputados republicanos, Luis Sánchez, declaró que “Evelyn Matthei falta a la verdad; los republicanos tenemos muchas diferencias con Chile Vamos y eso ha quedado demostrado en el Congreso”.

Sánchez añadió: “Estuvimos en contra de los procesos constituyentes, hemos rechazado los malos proyectos del gobierno como el manotazo en pensiones y nos hemos opuesto al aumento irresponsable del aparato público que hoy tiene las finanzas del país en las ruinas”.

Desde el centro democrático, también se ha desestimado la posibilidad de una gran alianza que incluya a sectores más extremos. El senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, afirmó: “Demócratas es un partido de centro que no tiene nada que ver con los extremos. Me parece que estamos muy lejos de libertarios, de republicanos y todos aquellos que admiran a (Javier) Milei, a (Donald) Trump, que relativizan por estos días la invasión de Rusia a Ucrania”.

Las declaraciones de Matthei también han suscitado críticas desde el otro extremo del espectro político, tanto por su emplazamiento a Bachelet como por su propuesta de recorte fiscal. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, defendió a la ex mandataria, sugiriendo que sería más productivo que Matthei presentara sus propias propuestas en lugar de centrarse en Bachelet. Vodanovic comentó: “Increíble que no supere el trauma de la derrota de 2013. ¿Esto se llama proyección o simplemente falta de sustancia?”

El diputado del PS, Marcos Ilabaca, también respaldó a Vodanovic, indicando que las afirmaciones de Matthei son “bastante osadas” y reflejan un temor ante una carrera electoral complicada, dado el cariño que Bachelet tiene entre los chilenos.

Las declaraciones de Matthei también resonaron en el Gobierno del presidente Gabriel Boric. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, quien es considerada como posible candidata presidencial del Partido Comunista, cuestionó la propuesta de recorte fiscal de Matthei, señalando que el escenario está “plenamente abierto” y criticando la desconexión de la candidata con la realidad del país. Jara expresó: “Me sorprendí en la entrevista a la candidata Matthei. ¿Realmente piensa conducir el país con la realidad de Providencia, que no es la realidad de Chile?”

La propuesta de recorte fiscal de Matthei, que asciende a US$ 6.000 millones, ha sido un punto de controversia en el debate político actual.